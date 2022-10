PRIX EUROPA

Das Medienfestival PRIX EUROPA startet in sein 36. Jahr

Der trimediale Wettbewerb wird am Sonntag in Potsdam eröffnet

"Media that matter" lautet das diesjährige Motto des wichtigen europäischen Medienfestivals. Spielfilme wie "Die Wannseekonferenz", Social Media Projekte wie "@ichbinsophiescholl", Podcastserien wie "Mord im Tiergarten" und natürlich auch Investigationen wie "Wahlkampf Undercover - wie PR-Profis uns manipulieren" setzen einen klaren Schwerpunkt auf politische Themen. Nominiert sind 187 Produktionen aus knapp 30 Ländern, 27 Programme kommen aus Deutschland.

"Das Besondere an diesem Festival ist, dass keine klassischen Jurys über die Preisvergaben entscheiden, sondern die teilnehmenden Medienschaffenden selbst", sagt Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks und Präsidentin des PRIX EUROPA. Über 500 Programmmacherinnen und -macher aus ganz Europa nehmen an dem Prozess teil. Dieser internationale Austausch gibt dem Festival eine ganz besondere gesellschaftliche Bedeutung, so Wildermuth weiter: "Der PRIX EUROPA ist ein Spiegel der kulturellen Vielfalt Europas und steht zugleich für ein Miteinander internationaler Qualitätsmedien. Diese sind in unsicheren, krisengeprägten Zeiten wichtiger denn je für eine informierte öffentliche Debatte und den gesellschaftlichen Zusammenhalt über Ländergrenzen hinweg."

Die Preisverleihung findet am Freitag, den 28. Oktober, in der Schinkelhalle in Potsdam statt. Die Jurygruppen vergeben insgesamt 14 Preise für die Besten Europäischen TV, Radio und Digital Media Programme des Jahres. Höhepunkt ist die Auszeichnung European Journalist of the Year für überdurchschnittliche Verdienste und besonders kreative, mutige und folgenreiche Berichterstattung. Mit den PRIX EUROPA Rising Stars gibt es zwei Publikumspreise über die ohne vorherige Anmeldung von zu Hause aus auf der Homepage des PRIX EUROPA abgestimmt wird.

Die von RBB-Radiomoderator Tolga Akar moderierte Veranstaltung wird über die Homepage des PRIX EUROPA gestreamt und ist hinterher als Video-on-demand abrufbar. Außerdem wird sie zeitversetzt auf Tagesschau24 ausgestrahlt.

Der PRIX EUROPA 2022 - Hintergrund

Der PRIX EUROPA wird von einem starken Bündnis aus derzeit 26 Mitgliedern europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und weiterer europäischer Träger gestützt. Schirmherr ist das Europäische Parlament. Die bisherigen Austragungsorte waren Amsterdam, Straßburg, Barcelona, Porto, Reykjavik, Marseille und immer wieder Berlin. Seit 2019 ist Potsdam Austragungsort, Gastgeber ist der RBB gemeinsam mit der Landeshauptstadt Potsdam und dem Land Brandenburg.

Der PRIX EUROPA 2022 - Zahlen

606 Einreichungen von 255 Medienorganisationen bzw. unabhängigen Medienschaffenden aus 30 europäischen Ländern

187 Nominierungen aus 28 europäischen Ländern

540 teilnehmende Medienschaffende, darunter 228 Jurymitglieder

17 Jurykoordinator*innen

9 Wettbewerbskategorien

14 Auszeichnungen als Bestes Europäisches TV, Radio oder Digital Media Programm des Jahres, 1 European Journalist of the Year Award, 2 Publikumspreise PRIX EUROPA Rising Stars (Voting über www.prixeuropa.eu vom 23. bis 27. Oktober 2022).

Der PRIX EUROPA 2022 - Eckdaten

Gründung 1987, der PRIX EUROPA 2022 ist die 36. Ausgabe des Festivals

Austragungsort 2022: Kulturquartier Schiffbauergasse in Potsdam

Eröffnung am Sonntag, 23. Oktober

Wettbewerb vom 24. bis 27. Oktober

Preisverleihung 28. Oktober, 20 bis 22 Uhr, Schinkelhalle in Potsdam

