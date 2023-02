Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt Wettbewerb für junge Autorinnen und Autoren aus

Frankfurt am Main (ots) - 138 Zeitungen aus 22 Ländern nahmen in diesem Jahr am größten europäischen Zeitungswettbewerb für Design teil. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung wurde in sechs Kategorien prämiert. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) erhält beim "24. European Newspaper Award" ...

mehr