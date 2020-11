Frankfurter Allgemeine Zeitung

F.A.Z. baut Personalisierungsfunktionen aus

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Mit neuen digitalen Features bietet die F.A.Z. ihren Lesern einen schnellen und gezielten Zugriff auf die für sie wichtigsten Themen. Individuelle Artikelempfehlungen erleichtern es, Wissen in persönlichen Interessensgebieten zu vertiefen.

Ab sofort sind in allen digitalen Produkten der F.A.Z. deutlich erweiterte Personalisierungsfunktionen verfügbar: Mit "Meine Themen", "Meine Autoren" und individuellen Leseempfehlungen haben Nutzer schnelleren und gezielteren Zugang auf aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Kommentare aus ihren persönlichen Interessensgebieten.

Die neuen Funktionen stehen bei FAZ.NET und in der FAZ.NET-App - direkt auf der Startseite - sowie in der F.A.Z. Kiosk-App zur Verfügung: "Meine Themen" listet alle Texte aus den individuellen Interessensgebieten übersichtlich auf, "Meine Autoren" führt die Leser gezielt auf die Beiträge ausgewählter Autorinnen und Autoren. Zusätzlich können Nutzer in den Apps individualisierbare Push-Nachrichten zu den Autoren und Themen abonnieren. Die Features zeichnen sich durch ein ansprechendes, übersichtliches Design und eine intuitive Bedienung aus.

Die Entwicklung der neuen Personalisierungsfeatures wurde durch die Google News Initiative technisch und finanziell gefördert.

Nico Wilfer, Chief Product Officer der F.A.Z.: "Wir sind davon überzeugt, dass nutzerfreundliche Personalisierungsfunktionen ein zunehmend wichtiges Instrument für die Kundenbindung sind. Mit den neuen Features kommen wir unseren Nutzern in ihrem Leseverhalten und ihren Interessen entgegen. Mit individuellen Artikelempfehlungen bieten wir ihnen immer wieder neue Impulse, um ihr Wissen zu erweitern und zu vertiefen."

