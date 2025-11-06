Sky Deutschland

Boris Becker und Andrea Petkovic kommentieren gemeinsam: Die ATP Finals 2025 ab Sonntag täglich live und exklusiv bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

Nitto ATP Finals 2025 mit Alexander Zverev, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz

Sky Sport berichtet ab Sonntag täglich live aus Turin

Mit den Sky Experten Boris Becker, Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber sowie den Moderatoren Antonia Wisgickl und Yannick Erkenbrecher und Reporter Paul Häuser

Sky Sport bietet erstmals Pay-per-View-Option auf YouTube

Unterföhring, 6. November 2025 - Das große Jahresfinale in der Tennis-Weltspitze steht an: Während bei den WTA Finals in Riad bereits die besten Spielerinnen der Welt gegeneinander antreten, folgen ab dem 9. November in Turin die acht besten Tennisspieler der Saison bei den ATP Finals. Von den beiden letzten Höhepunkten des Tennisjahres berichtet Sky Sport jeweils täglich live und exklusiv.

Boris Becker, Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber für Sky Sport im Einsatz

Dabei begleitet Sky Sport die ATP Finals in Turin gewohnt mit einem hochkarätigen Expertenteam und schafft zugleich ein Novum im deutschen Tennis-Kommentar: Andrea Petkovic und Boris Becker werden gemeinsam Spiele kommentieren. Am Donnerstag, 13.11. schlägt das neue Mix-Doppel erstmals gemeinsam auf dem Kommentatoren-Platz in Turin auf und kommentiert darüber hinaus die Halbfinals am Samstag sowie das Finale am Sonntag. Direkt im Anschluss an das Endspiel folgt außerdem der einstündige "Becker Petkovic"-Vodcast live.

Patrik Kühnen begleitet zusammen mit Stefan Hempel, Marcel Meinert und Markus Götz die Mittagssessions, Philipp Kohlschreiber wird zu Turnierbeginn die Abendsessions analysieren. Die Moderatoren Antonia Wisgickl und Yannick Erkenbrecher stimmen die Sky Zuschauer auf die spannenden Matches ein.

Versöhnlicher Abschluss für Zverev?

Alexander Zverev blickt vor den Finals auf eine schwierige Saison zurück, in der er auch zuletzt ein Wechselbad der Gefühle erlebte. In Wien zeigte er sich in aufsteigender Form, unterlag in einem hochklassigen Endspiel erst Jannik Sinner - und auch in Paris rang er Angstgegner Daniil Medwedew nach einer kämpferisch überragenden Leistung nieder. Jedoch erlebte der völlig ausgelaugte Weltranglisten-Dritte im Halbfinale gegen Sinner seine deutlichste Niederlage seit 2014 (0:6, 1:6). Der Knöchel bereitet Sorgen - so hofft Zverev bis Turin die Schmerzen in den Griff zu bekommen und möglicherweise auf einen versöhnlichen Abschluss eines sportlich wechselhaften Tennis-Jahres.

Zu den Favoriten zählt neben Titelverteidiger Sinner natürlich auch Carlos Alcaraz. Novak Djokovic nimmt zum 18. Mal teil und egalisiert den bisherigen Rekord von Roger Federer. Mit Taylor Fritz und Ben Shelton sind gleich zwei US-Amerikaner dabei, dazu wird auch der Australier Alex de Minaur teilnehmen. Der letzte Platz wird zwischen Lorenzo Musetti und Felix Auger-Aliassime vergeben.

Sky Sport bietet erstmals Pay-per-View-Option auf YouTube

Während der ATP Finals bietet Sky Sport erstmals eine Pay-per-View-Option auf YouTube an. Vom 9. bis 16. November werden Live-Übertragungen des Turniers auf dem Sky Sport Tennis YouTube Channel entweder per "Single Match Access" für EUR1,99 oder per "Day Pass Access" für EUR3,49 buchbar sein. Bereits seit Anfang dieses Jahres sind dort in der Regel an jedem Donnerstagabend vier Stunden Weltklasse-Tennis im kostenlosen Livestream verfügbar.

Die Matches können direkt auf dem Sky Sport Tennis YouTube Channel gebucht werden.

Die Nitto ATP Finals 2025 in Turin und die WTA Finals 2025 in Riyad live bei Sky Sport:

Donnerstag, 6.11., ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 7.11., WTA: erstes Doppel-Halbfinale ab 13.30 Uhr, erstes Einzel-Halbfinale ab 18.00 Uhr, jeweils auf Sky Sport Tennis

Samstag, 8.11., WTA: das Doppelfinale ab 14.00 Uhr, das Finale ab 17.00 Uhr, jeweils auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 9.11., ATP: ab 11.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Montag, 10.11., ATP: ab 11.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Dienstag, 11.11., ATP: ab 11.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Mittwoch, 12.11., ATP: ab 11.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Donnerstag, 13.11., ATP: ab 11.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 14.11., ATP: ab 11.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Samstag, 15.11., ATP: erstes Doppel-Halbfinale ab 12.00 Uhr, erstes Einzel-Halbfinale ab 14.10 Uhr, jeweils auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 16.11., ATP: das Doppelfinale ab 15.00 Uhr, das Finale ab 17.30 Uhr, jeweils auf Sky Sport Tennis

