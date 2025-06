Sky Deutschland

Rekordfilme starten bei Sky und WOW: "Die Schule der magischen Tiere 3", "Anora" und "Wicked"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Die Schule der magischen Tiere 3" ab 13. Juni, der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres 2024

"Anora" ab 21. Juni, der mit fünf Oscars erfolgreichste Film bei den Academy Awards 2025

"Wicked" ab 27. Juni, umsatzstärkste Musicalverfilmung aller Zeiten

Alle Filme starten im Juni auf Sky Cinema Premiere sowie über Sky und WOW auf Abruf

Unterföhring, 10. Juni 2025 - Ein Rekordsommer wartet bei Sky und WOW auf alle Filmfans - mit zahlreichen Hits für jeden Geschmack. Den Anfang macht gleich diesen Freitag der Familien-Erfolg "Die Schule der magischen Tiere 3". Am 21. Juni startet dann "Anora", der große Abräumer bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Und ab 27. Juni steht mit "Wicked" auch noch die erfolgreichste Musicalverfilmung auf dem Programm. Alles Filme starten als TV-Premieren bei Sky und als exklusive Neustarts im Streaming-Abo bei WOW.

Über "Die Schule der magischen Tiere 3":

Der dritte Teil der beliebten Kinderabenteuer-Filmreihe lockte über drei Millionen Besucher in die deutschen Kinosäle - und war damit nach Kinozuschauern der erfolgreichste deutsche Film des letzten Jahres: Zusammen mit ihren tierischen Begleitern wollen Schülerinnen und Schüler auf den Erhalt der Wälder aufmerksam machen, weshalb Ida für ihre Schulklasse einen Wandertag plant. Währenddessen will Helene erfolgreiche Influencerin werden, um ihren Eltern zu helfen, da diese vor dem Bankrott stehen. Als sie mitbekommt, dass ihre Lieblingsmodedesignerin eine Modenschau in einem Naturkundemuseum plant, überredet sie viele ihrer Mitschüler, sie für einen Auftritt dorthin zu begleiten. Blöd nur, dass dieses Eriegnis auf den gleichen Tag wie der Wandertag fällt! Schließlich beschließt die Klasse zusammenzuhalten und bei der Modenschau ein gemeinsames Lied für den Walderhalt zu singen. Die gemeinsame Performance zeigt Erfolg: Der Wald wird gerettet und auch Helenes Familie kann weiterhin in der Stadt wohnen.

Über "Anora":

Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, Bestes Drehbuch und Bester Schnitt. Mit diesen fünf Oscarauszeichnungen brillierte "Anora" bei den Academy Awards 2025 und war damit der erfolgeichste Film des Abends. In der Tragikomödie verliebt sich Anora, eine russisch-amerikanische Sexarbeiterin aus Brooklyn, in den Sohn eines reichen russischen Oligarchen namens Ivan. Nach kurzer Zeit beschließen die beiden sogar zu heiraten. Doch Ivans Familie ist von der Ehe alles andere als überzeugt, weshalb sie alles daran setzen, um das scheinbar traumhafte Ehebündnis zu beenden. Für Anora und ihren Liebhaber entfaltet sich ein spannungsgeladenes Spiel zwischen Intrigen und Machtkämpfen.

Über "Wicked":

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 700 Millionen US-Dollar die erfolgreichste Musical-Adaption aller Zeiten: Im Mittelpunkt der Vorgeschichte zu den Ereignissen der magischen Welt von Oz stehen die beiden Zauberinnen Glinda und Elphaba. Während ihrer gemeinsamen Zeit an der Universität Glizz freunden sich die beiden Protagonistinnen an, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Glinda ist priviligiert und attraktiv, Elphaba muss sich nicht zuletzt wegen ihrer grünen Haut erst noch beweisen und ihre Fähigkeiten herausfinden. Bei ihrer gemeinsamen Reise gerate sie nicht nur mit den Mächten von Oz in Konflikt, auch ihre Freundschaft wird immer wieder von neuem auf die Probe gestellt. Letztendlich begegnen die Freundinnen sogar dem mächtigen Zauberer von Oz. Der Fantasyfilm ist genauso wie auch "Die Schule der magischen Tiere 3" sowie "Anora" sowohl auf Sky Cinema Premiere sowie über den Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar.

Auch weitere Filmhits wie "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" (5.6.), "Konklave" (20.6.) und "A Different Man" (26.6.) gehören im Juni auf Sky und WOW zu den exklusiven Neustarts im Abo.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell