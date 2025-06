Sky Original Doku-Serie "Love Scam" feiert Premiere auf dem Seriencamp Festival und ist jetzt auf Sky und WOW verfügbar

Sky Deutschland

Dreiteilige Sky Original Doku-Serie über Dennis W. (Name geändert), der sich als Anwalt ausgab und seine Opfer skrupellos emotional und finanziell hinterging

Betroffene wie Sänger Matthias Rödder sprechen erstmals ausführlich über den Fall vor der Kamera

Unterföhring, 6. Juni 2025 - Gestern feierte die Sky Original Doku-Serie "Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" beim Seriencamp Festival in Köln ihre umjubelte Leinwandpremiere. Vor Ort waren Serienmacher Nils Bökamp, Sky Vice President Entertainment Christian Asanger sowie auch Protagonist Matthias Rödder. Die drei Teile von "Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" sind ab sofort mit Sky und dem Streaming-Service WOW abrufbar. Episode 1 ist außerdem kostenlos hier über YouTube zu sehen.

Geld oder Liebe? Über Jahre trieb Dennis W. (Name geändert) im Kölner Nachtleben sein Unwesen. Schamlos machte er sich an Männer heran und erschlich sich erst ihr Vertrauen - und dann ihr Geld. Auch Sänger Matthias Rödder gehörte zu seinen Opfern. In "Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" spricht Rödder nun erstmals ausführlich vor der Kamera darüber, wie sich Dennis W. mit falscher Identität seine Liebe, die Nähe zu seiner Familie und Tausende Euro ergaunerte. Auch andere Betroffene kommen in der spannenden Doku-Reihe zu Wort. Durch Rödders Einsatz konnte der Liebesschwindler, der als Fake-Anwalt sogar jahrelang echte Gerichte an der Nase herumführte, schließlich als echter Angeklagter vor ein Gericht gebracht werden.

Über "Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs":

Matthias lernt einen so erfolgreichen wie charismatischen Anwalt kennen, der kurz vor seiner Ernennung beim Europäischen Gerichtshof steht. Aus einem heißen Flirt wird eine feste Beziehung, die auf Liebe und Vertrauen fußt. So scheint es zumindest. Als sich die Anzeichen verdichten, dass sein Traummann ein Doppelleben als Betrüger führt, hält Matthias trotz Warnungen von Freunden und Familie zu ihm. Bis er realisiert, dass er im Mittelpunkt eines Lügenkonstrukts steht, das sein Partner durch emotionale Manipulation und finanzielle Ausbeutung aufgebaut hat. Matthias lernt andere Opfer kennen und schaut in die menschlichen Abgründe seines vermeintlich engsten Vertrauten. Er beschließt, den falschen Anwalt vor Gericht zu bringen.

Erstmals spricht Schauspieler und Sänger Matthias Rödder in der Sky Original Doku-Serie "Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" offen und in aller Ausführlichkeit vor der Kamera über den Fall. Er erzählt, wie der Betrüger Dennis W. in sein Leben getreten ist und wie er sich dessen Einfluss über vier Jahre nicht entziehen konnte - trotz zahlreicher Hinweise auf sein falsches Spiel. Auch Matthias' engste Freunde und seine Familie, die mit mehr Abstand schon früher auf Unregelmäßigkeiten in Dennis' Leben aufmerksam wurden, berichten von ihren Erfahrungen mit dem Betrüger. So wird ein Netz aus Lügen und Intrigen sichtbar, das Dennis mit charmantem Auftreten und krimineller Raffinesse lange aufrechterhalten konnte. Und auch andere Betroffene, die teilweise zur gleichen Zeit wie Matthias von Dennis betrogen wurden, sprechen erstmals von ihren Erfahrungen mit dem Schwindler, der als falscher Anwalt sogar in echten Gerichten ein- und ausging und dort mit Robe und großen Worten eine täuschend echte Show abzog.

Erst durch den furchtlosen Einsatz von Matthias Rödder, der schließlich direkten Kontakt mit Gerichten und anderen Geschädigten aufbaute, Beweise sicherte und diese der Polizei übergab, konnte Dennis W. schließlich zur Strecke gebracht werden. "Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" dokumentiert seine Aufdeckung akribisch und setzt sich auch mit den Auswirkungen der emotionalen Tortur auf die Opfer bis zum heutigen Tag auseinander.

Alexander Friedrich, Executive Producer Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr, mit 'Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs' eine neue außergewöhnliche Sky Original Doku-Serie präsentieren zu können. Unsere fesselnde Erzählung zeigt nicht nur die menschlichen Abgründe des Täters, sondern auch die unglaubliche Stärke der Opfer, die sich gegen Manipulation und Ausbeutung durch einen berechnenden Schwindler wehren. Ein Muss für jeden, der die Wahrheit hinter einem der ungewöhnlichsten Betrugsfälle unserer Zeit erfahren möchte."

Nils Bökamp, Executive Producer The Thursday Company: "Ich habe das erste Mal über diesen Fall in einer Zeitung gelesen und schnell kommt der Impuls auf, dass man sich fragt, wie man so etwas nicht merken kann. Diese Ausgangsposition hat uns fasziniert und in der Recherche war sie der Motor. Je tiefer wir in die Geschichte und die Vergangenheit von Dennis W. eingetaucht sind, desto mehr wurde für uns alle erkennbar, dass wirklich jeder auf einen solchen Menschen hereinfallen kann. Am Ende bleibt, dass die Gerechtigkeit durch die Stärke von Matthias gewonnen hat. Menschen wurden missbraucht. Kein anderer muss sich dafür schämen als der Täter selbst. Was bleibt von seinem Schein? Er ist allein, er wurde verurteilt und er war nie er selbst. Eine moderne Geschichte, die jeden berühren wird."

Facts:

"Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" - Sky Original Doku-Serie, 3 Episoden à ca. 35 Minuten, D 2025; Regie und Buch: Nils Bökamp, Produktion: The Thursday Company im Auftrag von Sky Deutschland; Produzent: Nils Bökamp; Executive Producer: Alexander Friedrich für Sky Deutschland und Vesna Cudic für Sky Studios

Ausstrahlung:

"Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" ist seit 5. Juni bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar und startete am gleichen Tag um 21.00 Uhr auf Sky Crime.

Material:

Trailer hier auf Youtube ansehen und hier downloaden.

Bilder und Key Visual hier downloaden.

