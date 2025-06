Sky Deutschland

Neue Sky Original Produktion: Evelyn Burdecki ab Herbst exklusiv bei Sky und WOW

Unterföhring

Evelyn Burdecki geht auf Reisen und sucht nach einem Familiendomizil im Süden

Sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie, produziert von B28 und Sky Deutschland

Ab Herbst 2025 exklusiv bei Sky und dem Streaming-Service WOW

Unterföhring, 4. Juni 2025 - Evelyn Burdecki auf der Suche nach sich selbst: In der neuen Sky Original Produktion begibt sich die beliebte TV-Persönlichkeit auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise. Zwischen Traumkulissen, lokalen Delikatessen und spannenden Begegnungen stellt sich Evelyn den großen Fragen des Lebens: Wo will ich leben? Und was brauche ich, um wirklich anzukommen?

In sechs Episoden erleben die Zuschauer: innen Evelyn so nah wie noch nie: emotional, spontan und immer überraschend ehrlich.

Die Serie zeigt alle Seiten der aufgeweckten Blondine, die zwischen taffer Businessfrau und spontaner Weltenbummlerin auch einen großen Familiensinn in sich trägt. Schnell wird klar: zwischen Kulturen, Lebensstilen und Emotionen möchte Evelyn Burdecki vor allem eines - endlich ankommen. Denn hinter ihrem mitreißenden Humor und ihrer Spontanität steckt auch der Wunsch nach Stabilität und vielleicht sogar nach einer eigenen Familie.

Sky begleitet Evelyn Burdecki bei dieser Reise weg von Glitzer und Glamour, hin zu Sinnsuche und Selbstfindung. Ganz ohne Filter, dafür aber mit Tiefgang und ganz viel Herz.

Evelyn Burdecki:

"Ich war schon in vielen Shows - aber noch nie war es so persönlich. Kein Skript, keine Maske - einfach ich, das Leben und die große Frage: Wo fühle ich mich wirklich zuhause?"

Kamila Schmid, Director Original Production Non Scripted bei Sky Deutschland:

"Nach dem großen Erfolg von 'Diese Ochsenknechts' setzen wir den strategischen Ausbau unseres Portfolios konsequent fort - mit einem klaren Fokus auf starke Persönlichkeiten und innovative Erzählweisen. Mit Evelyn Burdecki gehen wir den nächsten Schritt: Ihre neue Serie steht für modernes TV, das berührt und begeistert. Eine charmante, authentische Protagonistin, echte Emotionen und ein hoher Identifikationsfaktor - das trifft den Nerv der Zeit. Feel-Good-TV mit Tiefgang, das perfekt zu unserer inhaltlichen Ausrichtung passt - besonders auf unserem Streamingdienst WOW."

B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Die Dreharbeiten beginnen Mitte Juni, die Serie startet im Herbst exklusiv bei Sky und WOW sowie linear auf Sky One.

