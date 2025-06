Sky Deutschland

Der große Weltumwelttag am 5. Juni 2025 auf Sky Sport

Sky Sport widmet sich am Donnerstag dem Weltumwelttag

Thementag auf Sky Sport News u. a. mit Dominic Thiem, Timo Hübers, Prof. Torsten Weber, Jannis Wiora und Marieke Philippi

Der Weltumwelttag darüber hinaus auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf allen Social Media Plattformen von Sky

Unterföhring, 3. Juni 2025 - Am kommenden Donnerstag ist Weltumwelttag - ein Anlass, den Sky mit einem besonderen Thementag auf Sky Sport News begleitet. Im Fokus stehen verschiedene Aspekte nachhaltiger Entwicklung im Sport: von der Zukunft des Profifußballs über die Umsetzung von Nachhaltigkeit im Amateursport bis hin zur Frage, wie schon bei Kindern Umweltbewusstsein gestärkt werden kann.

Als Vorbilder kommen unter anderem Timo Hübers, Kapitän des 1. FC Köln, der bewusst das Fahrrad dem Auto vorzieht, sowie der ehemalige Tennisprofi Dominic Thiem zu Wort, der auf Zugreisen setzt.

Darüber hinaus begrüßt Moderatorin Julia Lamatsch im Studio sowie per Schalte zahlreiche Gäste, wie etwa Prof. Torsten Weber, Jannis Wiora (Waldkicker) oder die Nachhaltigkeitsleiterin von Borussia Dortmund, Marieke Philippi.

Unter dem Motto "Beat Plastic Pollution" rückt außerdem das Thema "Mikroplastik im Sport" in den Fokus.

Auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf allen Social Media Plattformen von Sky wird der Weltumwelttag ebenfalls behandelt. Hierbei werden beispielsweise innovative Ansätze und Möglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport aufgezeigt.

Der Weltumwelttag auf Sky Sport News startet am Donnerstag um 12.30 Uhr.

Sonderprogramm auch auf Sky Nature

Zusätzlich befasst sich am Donnerstag Sky Nature mit dem Weltumwelttag und bietet ein umfassendes Sonderprogramm mit zahlreichen Dokumentationen und Doku-Serien rund um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit an. So werden unter anderem "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?", "SaFahri - Eine Reise zu den Elementen", sowie "Der stärkste Gegner - Eintracht Frankfurt und die Nachhaltigkeit" und "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" ausgestrahlt. Viele weitere Dokus wie etwa "Das Zeitalter der Natur", "Legacy - Das Erbe der Menschheit", "Ice on Fire" sowie die 2. Staffel von "Unsere Erde im Wandel" sind zudem auf Abruf verfügbar.

Der Weltumwelttag am 5. Juni 2025 auf Sky Sport News

12:30 Uhr: Die Zukunft des Fußballs

13:30 Uhr: Nachhaltige Vorbilder

14:15 Uhr: Nachhaltigkeit - für alle machbar

14:45 Uhr: Klein, aber bewusst nachhaltig

15:45 Uhr: Volle Autos für volle Hütte

