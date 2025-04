HEROES & HEROINES GmbH

Berlins neue Erlebniswelt IKONO: Ein immersiver Reisetipp zu Ostern

Wer über Ostern noch auf der Suche nach einem besonderen Ausflugsziel ist, wird mitten in der Hauptstadt fündig: IKONO Berlin, eine immersive Erlebniswelt, lädt Besucherinnen und Besucher auf eine fantasievolle Reise durch Kunst, Farben und Sinneseindrücke ein - ein ideales Ziel für alle, die ihre Feiertage mit etwas Außergewöhnlichem füllen möchten.

Highlight für die ganze Familie

Direkt am Alexanderplatz gelegen, bietet die 2.000 Quadratmeter große Erlebniswelt 14 interaktive Räume voller Überraschungen. Ob ein Bad im riesigen Bällemeer, ein Spaziergang durch eine traditionelle japanische Gasse oder das Eintauchen in leuchtende Spiegelwelten - bei IKONO wird der Ausflug zum Abenteuer. Besonders Instagram-Fans dürften auf ihre Kosten kommen, denn hier ist Mitmachen und Festhalten ausdrücklich erwünscht.

Immersives Kunsterlebnis

Die Kunstwerke stammen von internationalen Künstlern wie Ricardo Cavolo, Ishita Banerjee und Heather Bellino und verwandeln jeden Raum in eine Bühne der Imagination. Das Konzept ist dabei bewusst offen gestaltet - für Familien, Freundesgruppen, Paare oder Solo-Reisende gleichermaßen geeignet.

Gegründet wurde IKONO 2020 von David und Fernando Pastor Troya, die inzwischen in sieben europäischen Städten Standorte eröffnet haben. Berlin ist dabei der neueste Zugang und ein weiterer Schritt, immersive Kunsterlebnisse für ein breites Publikum zugänglich zu machen.

Ein Besuch dauert etwa eine Stunde - perfekt also, um den Tag in Berlin mit weiteren Sehenswürdigkeiten zu kombinieren. Wer also zu Ostern etwas Neues erleben möchte, sollte sich das Erlebnis im IKONO Berlin nicht entgehen lassen.

Weitere Infos und Tickets gibt's online auf der Webseite von Ikono.

