Die erste Episode der Sky Original Doku-Serie "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" jetzt kostenlos auf YouTube verfügbar

13. März 2025 - Heute startet die Sky Original Doku-Serie "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" über den Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine im Jahr 2015 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf, der 150 Menschen das Leben kostete. Alle drei Episoden sind mit Sky und auf dem Streaming-Dienst WOW abrufbar. Episode 1 ist außerdem komplett und kostenlos für alle auf YouTube zugänglich.

Episode 1 hier auf Youtube ansehen.

"Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" blickt noch einmal akribisch auf den Absturz der Germanwings Flugzeugs im Jahr 2025 und macht deutlich, dass zehn Jahre nach dem Absturz weiter viele Fragen offen sind - so haben Hinterbliebene und Flugunfallexperten Unstimmigkeiten identifiziert, die sie am Narrativ der französischen Behörden zweifeln lassen. In drei Episoden kommen neben Angehörigen der Opfer und deren Anwalt Elmar Giemulla auch Journalisten und weitere Experten zu Wort. Flugsicherheitsexperte Simon Hradecky wird außerdem bei einer detaillierten Rekonstruktion der letzten Minuten des Flugs begleitet. Er präsentiert eine technische Erklärung, wie der Absturz hätte passieren können.

"Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" - Sky Original Doku-Serie, 3 Episoden à ca. 40 Minuten, D 2025; Showrunner: Nils Bökamp Regie und Buch: Nils Bökamp, Thomas Rogers; Produktion: The Thursday Company im Auftrag von Sky Deutschland; Produzent: Nils Bökamp; Executive Producer: Christian Asanger und Felix Kempter für Sky Deutschland und Vesna Cudic für Sky Studios, das den Vertrieb der 90-Minuten-Version über seine Partnerschaft mit NBCUniversal Global Distribution übernehmen wird.

"Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" ist ab 14. März bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar und startet am gleichen Tag um 20.15 Uhr auf Sky Documentaries.

