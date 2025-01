Sky Deutschland

Sky Sport sichert sich Rechte der TGL presented by SoFi

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die neue Team- und Indoor-Golf-Liga, gegründet von Tiger Woods und Rory McIlroy (TMRW Sports) in Partnerschaft mit der PGA TOUR, in den kommenden beiden Jahren auf Sky Sport

1. Spieltag zwischen New York Golf Club und Bay Golf Club am Mittwoch, 8. Januar ab 18:00 Uhr in voller Länge auf Sky Sport Golf

Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol

Fans können die TGL, die DP World Tour, den Ryder Cup und alle weiteren Golf-Übertragungen bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 27. Dezember 2024 - Ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk wartet auf alle Golffans, denn Sky Sport ist eine zweijährige Partnerschaft mit der von Tiger Woods und Rory McIlroy gegründeten TGL eingegangen. Der Vertrag umfasst die Übertragungsrechte sowohl für die Saison 2025 als auch 2026 und bietet Sky Sport Kunden die Verfolgung aller Spiele, einschließlich der Halbfinals und des Best-of-3-Finals.

Die neue Team- und Indoor-Golf-Liga, die in der Nacht auf den 8. Januar 2025 aus dem eigens errichteten SoFi Center in Palm Beach Gardens, Florida, startet, vereint Golftechnologie und -innovation in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Der Wettbewerb umfasst sechs Teams von Golfstars, die bis zum 25. März in zweistündigen Matches auf 15 individuell gestalteten Löchern in einer Mischung aus virtueller und realer Action gegeneinander antreten werden.

Den 1. Spieltag zwischen dem New York Golf Club und dem Bay Golf Club strahlt Sky Sport am Mittwoch, 8. Januar zur besten Sendezeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr sowie zusätzlich von 22:00 Uhr bis 00:00 Uhr in voller Länge auf Sky Sport Golf aus.

Bekanntlich erfreut sich Indoor-Golf in Deutschland zunehmender Beliebtheit, der Sky Sport somit Rechnung tragen möchte. Mit der TGL, der DP World Tour, dem Ryder Cup, allen vier Majors der Herren und allen fünf Majors der Damen sowie allen weiteren Golfrechten wird Sky Sport Golf außerdem den Zuschauern auch 2025 über 2.000 Stunden Live-Berichterstattung präsentieren.

Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.

Weltklasse-Golf mit Sky Stream live erleben

Sämtliche Golf-Übertragungen bei Sky Sport sind auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets ( sky.de/stream).

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell