Sky Deutschland

Sky Sport bleibt Deutschlands Golfanbieter Nummer 1: die DP World Tour weiterhin live, der Ryder Cup 2025 exklusiv

Unterföhring (ots)

Sky Sport Golf bleibt weiterhin das Zuhause der globalen Golftour

Den Ryder Cup 2025 in den USA wird Sky Sport in Deutschland, Österreich und der Schweiz erneut live und exklusiv übertragen

Fans können die DP World Tour, den Ryder Cup und alle weiteren Golf-Übertragungen bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 19. Dezember 2024 - Sky Sport bleibt auch in Zukunft das Zuhause der DP World Tour und verlängert seine langjährige Partnerschaft mit der globalen Golftour. Neben Live-Übertragungen aller Turniere beinhaltet die Vereinbarung mit dem Ryder Cup auch das weltweit größte und prestigeträchtigste Golf-Event. Die 45. Auflage des alle zwei Jahre ausgetragenen Kontinentalduells zwischen Europa und den USA wird Sky Sport in Deutschland, Österreich und der Schweiz somit auch 2025 live und exklusiv übertragen.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der DP World Tour und dem Ryder Cup festigt die Position von Sky Sport Golf als Golfsender Nummer eins in Deutschland. Mit hochkarätig besetzten Turnieren an fast jedem Wochenende des Jahres sowie den exklusiven Live-Rechten am Ryder Cup als einem der größten Sportevents weltweit dürfen sich unsere Kunden auf großartige Momente mit den besten Golfern der Welt freuen."

Richard Bunn, Chief Revenue and Content Officer der DP World Tour: "Sky Sport Golf ist zweifelsohne das 'Home of Golf' in der DACH-Region und wir sind sehr erfreut, unsere Partnerschaft fortzusetzen. Der Spielplan der DP World Tour mit den fünf Global Swings, die in die Back 9 und die Play-offs führen, schafft noch mehr Drama und aufregende Momente und mit der neuen Vereinbarung verpassen Fans keinen Schlag im Race to Dubai. Darüber hinaus können Abonnenten bei Sky Sport im September den Ryder Cup in New York sehen, der nächstes Jahr eines der größten Spektakel im Sport weltweit zu werden verspricht."

Mit der Verlängerung der Partnerschaft sind die Fans in Deutschland auch in Zukunft immer live dabei, wenn unter anderem Yannik Paul, Marcel Siem, Marcel Schneider und Max Kieffer an den Start gehen. Mit der DP World Tour, dem Ryder Cup und allen weiteren Golfrechten wird Sky Sport Golf den Zuschauern auch 2025 über 2.000 Stunden Live-Berichterstattung präsentieren.

Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol.

Weltklasse-Golf mit Sky Stream live erleben

Sämtliche Golf-Übertragungen bei Sky Sport sind auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets ( sky.de/stream).

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell