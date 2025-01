Sky Deutschland

Reichlich Premier League in der Weihnachtszeit: Der 17. Spieltag sowie der Boxing Day live bei Sky Sport

Von Samstag bis Freitag überträgt Sky Sport insgesamt 19 Partien der Spieltage 17 und 18 live Tottenham Hotspur - FC Liverpool am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein -Toni Tomic kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Boxing Day am Donnerstag, 26.12.: Zehn Stunden Premier League nonstop inklusive Konferenz - Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Shkodran Mustafi stimmen ab 13:00 Uhr auf den Festtag ein

Sky Sport Reporter Dirk große Schlarmann berichtet live aus Manchester und Liverpool

Alle Highlights der Premier League kostenlos abrufbar auf skysport.de und in der Sky Sport App

Sky überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 20. Dezember 2024 - In den kommenden sieben Tagen überträgt Sky Sport 19 Partien live. Los geht es am morgigen Samstag mit dem 17. Spieltag, an dem u. a. das kriselnde Manchester City bei Aston Villa gastiert (ab 13:20 Uhr) und Kai Havertz mit dem FC Arsenal zum Stadtduell bei Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner antritt (ab 18:20 Uhr). Tags darauf steht dann das "Match of the Week" zwischen Tottenham und Spitzenreiter Liverpool an, zu dem ab 17:00 Uhr Toni Tomic gemeinsam mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein die Zuschauer begrüßt.

Am 2. Weihnachtstag folgt der legendäre Boxing Day, auf den Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Shkodran Mustafi am Donnerstag ab 13:00 Uhr einstimmen. Den Anfang machen Manchester City und der FC Everton, ehe im Anschluss ab 15:30 Uhr eine 5er-Konferenz u. a. mit Chelsea gegen Fulham und Nottingham gegen die Spurs folgt. Zusätzlich werden alle Partien auch als Einzelspiel angeboten. Danach gastiert Manchester United bei den Wolverhampton Wanderers, ehe ab 20:50 Uhr Liverpool in Anfield Leicester City emfpängt.

Freitags treffen Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion auf den FC Brentford, ehe Arsenal und Ipswich Town den 18. Spieltag beschließen.

Der 17. und 18. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag, 21.12.:

13:20 Uhr: Aston Villa - Manchester City live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: West Ham United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Brentford - Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Crystal Palace - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

Sonntag, 22.12.:

14:50 Uhr: FC Everton - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Manchester United - AFC Bournemouth live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: FC Fulham - FC Southampton live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: Leicester City - Wolverhampton Wanderers auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: "Match of the Week" Tottenham Hotspur - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: "What a Strike! Highlight-Show", 17. Spieltag, live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Donnerstag, 26.12.:

13:00 Uhr: Manchester City - FC Everton live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

15:30 Uhr: Die Boxing Day Konferenz auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

15:50 Uhr: FC Chelsea - FC Fulham live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Nottingham Forest - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: Newcastle United - Aston Villa live auf Sky Sport 2

15:50 Uhr: AFC Bournemouth - Crystal Palace live auf Sky Sport 3

15:50 Uhr: FC Southampton - West Ham United live auf Sky Sport 4

18:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Manchester United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

20:50 Uhr: FC Liverpool - Leicester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Freitag, 27.12.:

20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Brentford live auf Sky Sport Mix

21:05 Uhr: FC Arsenal - Ipswich Town live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

