Sky Deutschland

Team Deutschland mit Alexander Zverev - Der United Cup 2023 live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

Das erstmalig stattfindende Mannschaftsturnier mit Herren-, Damen- und Mixed-Spielen vom 29. Dezember bis 8. Januar live auf Sky Sport Tennis

Sky berichtet bis einschließlich zum Finaltag täglich live aus Sydney, Brisbane und Perth

U.a. alle Spiele von Team Deutschland live, dazu die Konferenz, alles auf dem 24-Stunden-Themensender Sky Sport Tennis

Paul Häuser, Stefan Hempel, Markus Götz und Marcel Meinert kommentieren gemeinsam mit Sky Experte Patrik Kühnen

Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit WOW auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei sein

Unterföhring, 22. Dezember 2022 - Ende Dezember findet in Australien erstmals der neu geschaffene United Cup - der Nachfolgewettbewerb des ATP Cups - statt. Für das Mixed-Event vom 29. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023 konnten sich 18 Nationen qualifizieren, die zunächst jeweils in Dreiergruppen gegeneinander antreten.

Team Deutschland, für das unter anderem Jule Niemeier, Laura Siegemund, Daniel Altmaier, Oscar Otte und Alexander Zverev an den Start gehen, werden von Letztgenanntem als Mannschaftskapitän angeführt. Betreut wird das deutsche Team von Zverevs älterem Bruder Mischa.

Neben Brisbane und Perth wird die Gruppenphase auch in Sydney ausgetragen, wo Deutschland in der Gruppe C auf die USA und Tschechien trifft.

Den Anfang machen am späten Freitagabend (30.12.) Alexander Zverev, der sich mit dem Tschechen Jiri Lehecka duelliert und Jule Niemeier, die es mit Marie Bouzkova zu tun bekommt.

Sky überträgt den United Cup 2023 bis einschließlich zum Finaltag am 8. Januar live auf dem dedizierten 24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis, auf dem der Tennis-Sport im deutschen Fernsehen eine neue Heimat erhalten hat. An den Übertragungstagen kommentieren die Matches Paul Häuser, Stefan Hempel, Markus Götz und Marcel Meinert gemeinsam mit Sky Experte Patrick Kühnen.

Los geht's bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.12.) ab 1.30 Uhr mit der Konferenz. Am Donnerstagmorgen (ab 09.00 Uhr) spielt unter anderem der Australier und Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios gegen den Briten Cameron Norrie.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im deutschen, österreichischen und schweizerischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Den United Cup 2023 live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans den United Cup 2023 ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Der United Cup 2023 in Australien live bei Sky:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29.12., Day-Session ab 01.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Donnerstag, 29.12., Night-Session ab 09.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 30.12., Night-Session ab 07.30 Uhr, Day-Session mit Deutschland - Tschechien ab 23.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Samstag, 31.12., Day-Session mit Deutschland - Tschechien ab 23.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 1.1., Night-Session ab 06.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 2.1., Day-Session mit Deutschland - USA ab 03.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Montag, 2.1., Day-Session mit Deutschland - USA ab 23.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Dienstag, 3.1., Night-Session ab 06.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Mittwoch, 4.1., Night-Session ab 06.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 6.1., die Halbfinals ab 02.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 6.1., die Halbfinals ab 23.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Samstag, 7.1., die Halbfinals ab 07.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8.1., das Finale ab 02.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 8.1., das Finale ab 07.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell