Klärwerke: Chemikalien-Engpass zur Abwasserreinigung spitzt sich weiter zu

Osnabrück (ots) - Bully Herbig will einen Oscar, aber nur ohne Lobby-Arbeit "Fürchte, das wird bei mir nie was" - "Fühle mich in der Blase nicht wohl" Osnabrück. Regisseur Bully Herbig (54) hat den Lebenstraum, einen Oscar zu gewinnen. "Also ehrlich, jeder, der Filme macht, fände das großartig", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Wenn man dafür Klinken putzen müsse, werde er allerdings nie einen ...

