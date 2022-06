Sky Deutschland

"Streaming war noch nie so WOW"- Aus Sky Ticket wird WOW, das neue Zuhause zum Streamen von Qualitätsserien, Filmen und Live-Sport

Unterföhring (ots)

Neuer Streamingdienst mit der größten Vielfalt an Qualitätsinhalten auf dem deutschen Markt: Top-Serien, neueste Blockbuster-Filme und erstklassiger Live-Sport

Einfacher Zugang zu den beliebtesten Inhalten von WOW auf allen Geräten dank der leistungsstarken globalen Streaming-Plattform der Sky Gruppe

Attraktive Preise zum Start: WOW Serien für 7,99 Euro/Monat statt 9,99 Euro/Monat, WOW Filme & Serien für 9,98 Euro/Monat statt 14,98 Euro/Monat - Preisgarantie während der Vertragslaufzeit

Unterföhring, 7. Juni 2022 - Aus Sky Ticket wird WOW und hiermit startet heute der Streamingdienst auf dem deutschen Markt mit der größten Content-Vielfalt und Qualität zu einem besonders attraktiven Preis. WOW bietet Streaming-Fans die perfekte Mischung aus exklusiven Sport- und Entertainment-Inhalten. Die neue Plattform überzeugt dabei durch einen besonders schnellen Zugang zu den Inhalten und viele Verbesserungen im Nutzungserlebnis.

WOW Kunden haben einfachen und schnellen Zugriff auf preisgekrönte Serien. Hierzu zählen Sky Originals, wie Babylon Berlin und das Boot, oder Produktionen von HBO, wie in Kürze House of the Dragon. Außerdem im Angebot sind Inhalte von Peacock, dem Streamingdienst von NBC Universal, mit einem wachsenden Katalog an beliebten Shows und Filmen, Serienklassikern und exklusiven Peacock Originals.

Entertainment-Fans erhalten zudem neueste Blockbuster-Filme kurz nach Kino, beliebte Inhalte für Familien und Kinder, sowie der beste Live-Sport. Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Formel 1-Rennen, alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga, bester US-Sport aus der NHL und Weltklasse-Tennis wie das legendäre Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP Tour.

Zum Start können sich Neukunden vom 13. Juni bis 31. Juli das Angebot von WOW zu besten Konditionen sichern. WOW Serien gibt es für 7,99 Euro/Monat statt 9,99 Euro/Monat. Das kombinierte WOW Filme & Serien Abo ist buchbar für 9,98 Euro/Monat statt 14,98 Euro/Monat. Besonders spannend: Diese Konditionen gelten für die Kunden unbegrenzt, solange sie ihr Abonnement nicht kündigen.

Die große Vielfalt von Sky Sport bietet WOW ebenfalls zu attraktiven Preisen an. Das WOW Live-Sport Abo mit dem gesamten Sport-Angebot gibt es für 29,99 Euro/Monat. Zudem bietet auch WOW ein Jahresabonnement für den Live-Sport zum Vorteilspreis von 24,99 Euro pro Monat an.

WOW ist ganz einfach und in wenigen Schritten online buchbar und kann auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genossen werden.

Sarah Jennings, Senior Vice President WOW bei Sky Deutschland: "Höchste Streamingqualität genießt für uns mit WOW oberste Priorität. Wir haben in den letzten Jahren ständig daran gearbeitet, unser Angebot weiterzuentwickeln und unsere Plattform zu optimieren, um unseren Kunden das beste Streaming-Erlebnis zu bieten. Mit WOW bringen wir eine spannende neue Marke auf den deutschen Markt, die WOW Inhalte mit brillanter Einfachheit verbindet. Kein anderer Streaming-Dienst kann ein so umfassendes Angebot an Inhalten bieten, von den neuesten Serien über Blockbuster-Filme bis hin zu Live-Sport. Es ist wahr - Streaming war gefühlt noch nie so WOW."

WOW wird unterstützt von der globalen Streaming-Plattform der Sky Gruppe. Die Kunden profitieren von bester Streamingqualität, einem besseren Nutzungserlebnis und einem einfachen Zugang zu ihren Lieblingsinhalten. Zu den technischen Verbesserungen gehört eine überarbeitete Benutzeroberfläche, eine vielseitigere Suchfunktion, so dass Streaming-Fans jetzt auch nach Schauspielern, Akronymen oder Sport-Clips suchen können. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Personalisierung. Der Bereich "Mein Konto" wurde neugestaltet, um es den Streamern noch einfacher zu machen, ihr Konto zu verwalten, Änderungen vorzunehmen oder die für sie relevanten Informationen zu finden.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig.

Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport.

Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf.

Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals.

