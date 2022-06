Sky Deutschland

Der große Weltumwelttag am 5. Juni 2022 auf Sky Sport News

Unterföhring (ots)

Sky Sport News widmet sich am Sonntag dem Weltumwelttag

U.a. zu Gast: Donata Hopfen, Frank Bohmann, Verena Bentele, Christian Klaue und Prof. Dr. Torsten Weber

Umfassendes Sonderprogramm auch auf Sky Nature

Der Weltumwelttag auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf allen Social Media Plattformen von Sky

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist Bestandteil des Sky Sport Pakets

Unterföhring, 03. Juni 2022 - Am kommenden Sonntag ist Weltumwelttag, den Sky in Form eines besonderen Thementags auf Sky Sport News unterstützt. Zu den einzelnen Themenschwerpunkten zählen etwa Nachhaltigkeit im Profifußball sowie im Motorsport oder beispielsweise der ökologische Fußabdruck von Sportgroßveranstaltungen.

Jene Themen werden den kompletten Tag gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Sport beleuchtet.

Im Sky Sport News Studio sind an diesem Tage Prof. Dr. Torsten Weber von der CBS International Business School (Nachhaltigkeitsmanagement & Marketing) und Gerd Thomas, Vorsitzender des FC Internationale Berlin - Deutschlands erstem Amateurverein mit einer Nachhaltigkeits-Zertifizierung - zu Gast.

Darüber hinaus wird es diverse Schalten und Gespräche, unter anderem mit DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen, dem HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann, Formel 1 Fahrer Sebastian Vettel, IOC-Sprecher Christian Klaue sowie der DOSB-Vizepräsidentin Verena Bentele geben. Außerdem berichtet Sky Deutschland Sportchef Charly Classen im Interview, wie Sky sich für Umwelt und Nachhaltigkeit engagiert und einsetzt.

In weiteren Beiträgen legen Jacqueline Otchere (Deutsche Stabhochsprung-Meisterin 2021) und Timo Hildebrand (ehemaliger deutscher Meister und Fußball-Nationaltorwart) dar, wie ein nachhaltiges Sportlerleben erfolgreich geführt werden kann.

Der große Weltumwelttag auf Sky Sport News startet am Sonntag um 9.00 Uhr.

Sonderprogramm auch auf Sky Nature

Zusätzlich befasst sich am Sonntag Sky Nature mit dem Weltumwelttag und bietet ein umfassendes Sonderprogramm mit zahlreichen Dokumentationen und Doku-Serien rund um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit an. So wird unter anderem die Dokumentation "Das Verschwinden der Fische - Ein Ozean-Krimi" ebenso zu sehen sein wie das Sky Original "SaFahri - Eine Reise zu den Elementen" oder die BBC-Doku "Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern". Diverse weitere Dokus sind zudem auf Abruf verfügbar.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist Bestandteil des Sky Sport Pakets sowie bei Bestellung jedes Sky Tickets enthalten. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

Der Weltumwelttag am 05. Juni 2022 auf Sky Sport News

9.00 Uhr: Einstieg Weltumwelttag

10.00 Uhr: Fridays for Future und Sports for Future "Was tut der Sport"

11.00 Uhr: Nachhaltigkeit im Profifußball - Best Practice Cases aktuell

12.00 Uhr: Nachhaltigkeit im Profifußball - Lizensierung

13.00 Uhr: Nachhaltigkeit im Motorsport

14.00 Uhr: Fans für Nachhaltigkeit

15.00 Uhr: Nachhaltigkeit im Amateursport

17.00 Uhr: Ökologischer Fußabdruck von Großveranstaltungen - Olympische Spiele/European Games

18.00 Uhr: Vorbild: Nachhaltiges Sportlerleben

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell