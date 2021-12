Sky Deutschland

Weihnachtshit bei Sky: Das Sky Original "Ein Junge namens Weihnacht" ab 25. Dezember bei Sky und Sky Ticket

Brandaktueller Filmhit exklusiv bei Sky Cinema: Das Sky Original "Ein Junge namens Weihnacht" ab 25. Dezember bei Sky und Sky Ticket

Das Sky Original "Ein Junge namens Weihnacht" mit Henry Lawfull, Jim Broadbent, Sally Hawkins, Maggie Smith und Kristen Wiig um einen kleinen Jungen auf der Suche nach einem magischen Dorf

Der weihnachtliche Familienhit ist mit Sky Q in brillanter UHD Qualität und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

13. Dezember 2021 - Nächste Woche ist Weihnachten! Und Sky schenkt allen Sky Cinema Kunden einen weiteren brandaktuellen Hit: Das Sky Original "Ein Junge namens Weihnacht" startet pünktlich zum Fest am 25. Dezember und wird die Augen aller großen und kleinen Filmfans zum Leuchten bringen. Das starbesetzte Abenteuer mit Henry Lawfull, Jim Broadbent, Sally Hawkins, Maggie Smith und Kristen Wiig um einen Jungen auf der Suche nach einem magischen Dorf vervollständigt das große Angebot an exklusiven Sky Original Weihnachtsfilmen und brandaktuellen Kinohits. "Ein Junge namens Weihnacht" gibt es im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten zu sehen. Außerdem ist es mit Sky Q jederzeit in brillanter UHD Qualität abrufbar und kann mit Sky Ticket auch gestreamt werden.

Neben "Ein Junge namens Weihnacht" laufen auch noch folgende Sky Original Weihnachtsfilme exklusiv bei Sky und Sky Ticket: "A Christmas Number One" mit Frieda Pinto, Iwan Rheon und Helena Zengel, "Last Train to Christmas" mit Michael Sheen und Nathalie Emmanuel, "Der fabelhafte Mr. Blunden" von und mit Mark Gatiss sowie "Der kleine Roald Dahl und die Maus" mit Dawn French.

Über "Ein Junge namens Weihnacht":

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Weihnachtsmann war nicht immer ein dickbäuchiger, graubärtiger Mann! Auch er war mal ein kleiner Junge - mit großen Träumen! Der elfjährige Nikolas (Henry Lawfull) wächst in bescheidenen Verhältnissen in einer kleinen Holzhütte mitten in Finnland auf. Als sein Vater Joel (Michiel Huisman) aufbricht, um das sagenhafte Dorf "Wichtelgrund" zu finden, übernimmt die unwirsche Tante Carlotta (Kristen Wiig) die Betreuung des Jungen. Doch die Sehnsucht nach seinem Vater ist so groß, dass sich Nikolas auf den Weg in den hohen Norden macht, um ihn zu suchen. Eine abenteuerliche Reise, umgeben von jeder Menge Schnee, beginnt: Begleitet von seinem besten Freund, der Maus Miika, trifft Nikolas nicht nur auf eine mysteriöse Elfe, einen aufgebrachten Troll und richtige Wichtel, sondern auch auf ein fliegendes Rentier! Seine fantastischen Erlebnisse lassen in ihm einen Gedanken reifen - was wäre, wenn er die Welt zu einem besseren Ort machen würde?

Originaltitel: A Boy called Christmas Darsteller: Henry Lawfull, Jim Broadbent, Toby Jones, Sally Hawkins, Michiel Huisman, Maggie Smith, Kristen Wiig uvm Regie: Gil Kenan Produktion: Graham Broadbent und Pete Czernin (Blueprint Pictures), Studiocanal Länge: 106 Minuten

