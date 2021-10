Sky Deutschland

Sky bringt Apple TV+ zu Sky Q und Sky Glass Kunden /

Unterföhring (ots)

Apple TV+ startet in den nächsten Monaten auf Sky Q und Sky Glass (in Deutschland Ende 2022)

Sky Q Kunden erhalten Zugriff zu den beliebten Apple TV+ Originals wie "Ted Lasso", "The Morning Show", "See and Foundation" - alles an einem Ort

Sky Q App ab der ersten Hälfte des Jahres 2022 auch in allen Märkten auf Apple TV Geräten nutzbar

Unterföhring, 28. Oktober 2021 - Sky und Apple haben heute eine neue langfristige Vereinbarung bekannt gegeben, die die Einführung von Apple TV+ auf Sky Q und Sky Glass vorsieht.

Kunden in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien können ab sofort alle viel beachteten Apple TV+ Originals - darunter Trying, die mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnete Komödie "Ted Lasso", "Slow Horses" mit Oscar-Preisträger Gary Oldman, "The Essex Serpent" mit Claire Danes und Tom Hiddleston sowie die von der Kritik gefeierten Dokumentationen "The Year Earth Changed" und "Tiny World" - über Sky an einem Ort ansehen. Im Einklang mit den anderen Streaming-Partnerschaften von Sky wird Apple TV+ nahtlos in das Sky Erlebnis integriert, damit Kunden die Inhalte einfach entdecken und genießen können.

Apple TV+ wird in den kommenden Monaten sowohl auf Sky Glass als auch auf Sky Q verfügbar sein. Sky Glass wird in Deutschland ab Ende 2022 verfügbar sein, in Großbritannien bereits in diesem Monat. Nachdem die Sky Q App für deutsche Sky Kunden auf Apple TV Geräten bereits seit 2018 nutzbar ist, wird die Sky Q App ab Mitte 2022 auch in allen Sky Märkten verfügbar sein.

Die Vereinbarung wird zeitgleich mit der Markteinführung von Sky Glass, dem neuen Streaming-TV von Sky, in Großbritannien geschlossen. Durch die Integration von Hardware, Software und Content vereinfacht Sky Glass die Art, wie Kund*innen fernsehen. Sky Glass vereint intelligentes Design, atemberaubende Bildqualität und epischen Sound mit allen Lieblingsinhalten von Kund*innen an einem Ort. Es ist der einzige Fernseher, bei dem Sky schon mit enthalten ist, und basiert auf 30 Jahren Erfahrung im Umgang mit dem, was Kunden lieben.

Dana Strong, Group Executive bei Sky, sagte: "Mit der Einführung von Apple TV+ können unsere Kunden jetzt phänomenale Sendungen wie The Morning Show, Trying und Ted Lasso sowie unsere eigenen preisgekrönten Sky Originals und die besten Inhalte und Apps unserer Partner genießen - und das alles auf Sky Glass, dem Streaming-TV von Sky, oder Sky Q, unserem marktführenden Sky Receiver."

Diese Ankündigung ist Teil einer umfassenderen globalen Vereinbarung zwischen der Comcast Corporation und Apple, die Apple-Inhalte für Millionen weiterer Kunden auf den globalen Entertainment-Plattformen von Comcast zugänglich macht und auch Xfinity TV- und Sky-Kunden die Möglichkeit bietet, ihr Pay-TV-Programm auf Apple TV-Geräten zu nutzen.

Apple TV+ bietet erstklassige, fesselnde Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, bahnbrechende Dokumentarfilme sowie Kinder- und Familienunterhaltung und kann über alle Lieblingsbildschirme angesehen werden. Nach dem Start am 1. November 2019 war Apple TV+ der erste Streaming-Dienst, der ausschließlich auf Originalfilme setzt, und hat bei seinem Debüt mehr Original-Hits uraufgeführt und mehr Auszeichnungen erhalten als jeder andere Streaming-Dienst. Bis heute wurden Apple Original Filme, Dokumentarfilme und Serien mit 155 Preisen und 537 Nominierungen ausgezeichnet. Apple TV+ ist bereits über die Apple TV App in über 100 Ländern und Regionen auf mehr als 1 Milliarde Bildschirmen verfügbar, darunter iPhone, iPad, Apple TV, Mac, beliebte Smart-TVs von Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL und anderen, Roku- und Amazon Fire TV-Geräte, Chromecast mit Google TV, PlayStation- und Xbox-Spielkonsolen sowie unter tv.apple.com.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, TVNOW und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell