"So hast Du die Bundesliga noch nie gesehen"- Die neue "Meine Konferenz"-Funktion für ein selbst gestaltbares Fan-Erlebnis mit Sky Q

Unterföhring (ots)

Neues Sky Q-Feature in der neuen Fußball-Bundesligasaison 2021/22 verfügbar

Exklusiv für Sky Q Kunden: Die individualisierbare Konferenz am Super Samstag auf Sky

Zuschauer werden über Highlight-Alarm stets über die wichtigsten Ereignisse informiert

Attraktive Angebote zum Bundesliga-Start für Sky Q

Unterföhring, 2. August 2021 - Nur noch wenige Tage, dann geht es wieder los und am Samstagnachmittag dominiert die Fußball-Bundesliga wieder das Geschehen an den heimischen Bildschirmen. Das Herz der Bundesliga schlägt auch weiterhin bei Sky - mit allen Einzelspielen, der Original Sky Konferenz und dem "Topspiel der Woche" am Samstag, jeweils live und exklusiv. In der neuen Saison dürfen sich die Sky Q Kunden dabei auf eine neue Funktionalität freuen, mit der die Fußball-Enthusiasten die Bundesliga-Spiele am Super Samstag auf besondere Art und Weise erleben können. Sky führt zur neuen Bundesliga-Saison die "Meine Konferenz"-Funktion ein, mit der die Zuschauer eine Live-Konferenz ganz nach ihren Wünschen zusammenstellen können. Die neue Funktion wird noch im August in der Beta-Version verfügbar sein. Weitere interessante Features werden dann sukzessive folgen.

Und so funktioniert es: Mit der "Meine Konferenz"-Funktion wählt der Fußballfan die Spiele seiner Wahl im Sky Q Menü aus und bleibt über den Highlight-Alarm stets über die wichtigsten Ereignisse informiert. So bekommt der Fan eine Benachrichtigung auf dem TV-Screen angezeigt, wenn sich etwas Besonderes bei den ausgewählten Spielen ereignet. Der Zuschauer kann dann entscheiden, ob er direkt ins Live-Spiel wechselt oder ob er sich jederzeit später alle Highlights per Abruf ansieht. Die Funktion ist praktisch und schnell über den Sportbereich, die Bundesliga-Startseite oder mithilfe der Sky Q Sprachsteuerung abrufbar.

Max Ehrhardt, Director Proposition & Product bei Sky Deutschland: "Mit Sky Q können die Fans die Fußball-Bundesliga auf besondere Art und Weise genießen. Wir sind stets bestrebt, mit Innovationen wie der beliebten 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion, den Topspielen in bester UHD-/HDR-Bildqualität oder der Soundoption stets den Kunden ein ganz besonderes TV-Erlebnis zu bieten. Mit der "Meine Konferenz"-Funktion werden unsere Sky Q Kunden ihren Super-Samstag ganz individuell gestalten können und so bestens über die Geschehnisse in den Stadien informiert bleiben. Natürlich haben die Fußballfans aber nach wie vor die Möglichkeit, sich für ein Einzelspiel oder die großartige Original Sky Konferenz zu entscheiden."

"Meine Konferenz" ist eine Erweiterung der bei den Kunden beliebten "Was hab' ich verpasst?'-Funktion. Bei dieser Funktion, die Sky seinen Sky Q Kunden sowohl für die Fußball-Bundesliga, 2. Bundesliga als auch für die Formel 1 anbietet, können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD und HDR, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und Apps wie Prime Video, Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und flexibel wie nie: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.

