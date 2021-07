Sky Deutschland

Sky lässt die deutschen Promi-Puppen tanzen: "Spitting Image: The Krauts' Edition" ab 16. September exklusiv bei Sky Comedy



Erstmals mit deutschen Puppen wie Heidi Klum, Joko Winterscheid, Klaas Heufer-Umlauf, Jan Böhmermann und viele mehr

Weitere Puppen wie Angela Merkel, Annalena Baerbock, Markus Söder, Armin Laschet, Sebastian Kurz sowie zahlreichen internationalen Puppenstars wie Joe Biden, Boris Johnson, Wladimir Putin, Harry und Meghan, Elon Musk, Adele sowie viele weitere

Mit zahlreichen prominenten Synchronsprecher*innen wie Antonia Von Romatowski, Tobias Brodowy, Stefan Hill, Wolfgang Krebs und viele mehr

Neun Episoden und ein Best-of

Die neue deutsche Staffel ab 16. September exklusiv auf Sky Comedy, Sky Ticket und auch auf Abruf

Unterföhring, 29. Juli 2021 - Bissig, schräg, total verrückt und erstmals auch mit deutschen und österreichischen Puppen - das ist die neue Staffel der erfolgreichen Satireshow "Spitting Image: The Krauts' Edition", die ab 16. September exklusiv bei Sky Comedy zu sehen sein wird.

Waren im britischen Original bisher schon Kanzlerin Angela Merkel und Trainer Jürgen Klopp vertreten, erhält die neue Staffel im September auch Unterstützung von über 20 weiteren prominenten deutschen und österreichischen Charakteren, die eine tragende und meist auch maßlos überzogene Rolle spielen.

Ab 16. September - und damit passend zur anstehenden Bundestagswahl - stehen erstmals Puppen wie Annalena Baerbock, Armin Laschet, Markus Söder, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, aber auch Showgrößen wie Barbara Schöneberger, Heidi Klum, Joko Winterscheid, Klaas Heufer-Umlauf, Capital Bra, Jan Böhmermann, Jorge Gonzales, Markus Lanz sowie Sportler wie Thomas Müller auf dem Programm der bissigen Satireserie.

Zahlreiche bekannte Synchronsprecher*innen wie Antonia Von Romatowski, Tobias Brodowy, Stefan Hill, Wolfgang Krebs, Markus Pfeiffer, Gerhard Jilka, Christian Schiffer, Benni Stark, Manuel Straube und weitere vervollständigen die überzeichneten Charaktere und runden das Comedyerlebnis für Augen, Ohren und Zwerchfell ab.

Die neuen Puppen werden in aufwändiger Handarbeit aus Latex in Deutschland und Großbritannien gefertigt.

Insgesamt neun neue Episoden und ein Best-of befinden sich in deutsch-britischer Produktion und bilden damit die erste internationale Version des Comedy-Formats.

Produziert wird die deutsche Version von "Spitting Image: The Krauts' Edition" von Redseven Entertainment, verantwortlicher Produzent ist Georg Kappenstein. Executive Producer ist Sebastian Benthues, u.a. für "Die Martina Hill Show" und "Binge reloaded" verantwortlich. Head-Autor ist Elmar Freels gemeinsam mit den satireerprobten Autor*innen, die u.a. für Carolin Kebekus, "heute show" und Harald Schmidt arbeiten. Redaktionell verantwortlich bei Sky sind Marie-Helene Lefevre und Johannes Plenk.

Executive Producer bei Avalon sind Jeff Westbrook, Joanna Beresford, Jon Thoday, Richard Allen-Turner und Roger Law. Die internationalen Puppen werden von Andy de Emmony und Steve Connelly inszeniert. Produziert wird die Satireserie von Avalon (u.a. "Breeders", "Catastrophe").

Zu sehen ist "Spitting Image: The Krauts' Edition" ab 16. September exklusiv auf Sky Comedy, Sky Ticket und auch auf Abruf.

Facts:

Originaltitel: "Spitting Image: The Krauts' Edition", Satireserie, erste Staffel, 10 Episoden, je ca. 20 Minuten, D/GB 2021.

Über "Spitting Image":

In den 80ern entwarfen Roger Law und Peter Fluck die legendären Latex-Puppen zunächst, um Artikel in der "The Sunday Times" zu illustrieren. Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Diktator Muammar al-Gaddafi gehörten - böse überzeichnet - zum Standardpersonal. Mit ihrem Video zu "Land of Confusion" machte die Popband Genesis die Politpuppen endgültig weltweit berühmt. In der Neuauflage sorgt nun u.a. eine überzogene Nachbildung von Donald Trump für Aufsehen. Derbe Gags und gepfefferte Sketche - "Spitting Image" kennt keine Gnade!

Mit über 100 verschiedenen Puppen kreieren Schöpfer Roger Law sowie sein Kreativteam rund um den mehrfach ausgezeichneten Jeff Westbrook als Showrunner und Leiter des Autorenteams eine unterhaltsame, scharfzüngige und zeitgemäße Satire, die sich dabei über gängige Konventionen und Klischees hinwegsetzt.

Über Avalon:

Avalon ist eine mehrfach preisgekrönte Talentmanagement-, Fernsehproduktions- und Live-Promotion-Gruppe mit Büros in London, Los Angeles und New York.

Avalon, Artist Rights Group (ARG) und The Agency vertreten eine Vielzahl von Künstlern, darunter Comedians, Schauspieler, Moderatoren, Autoren und Regisseure. Zu Avalons zahlreichen bahnbrechenden, wiederkehrenden Fernsehshows, die derzeit in Produktion sind, gehören: Not Going Out (BBC), die am längsten laufende Sitcom Großbritanniens; Taskmaster (Channel 4), das BAFTA-gekrönte Hit-Unterhaltungsformat, das in 100 Ländern ausgestrahlt wird; der mehrfache Emmy-Gewinner Last Week Tonight with John Oliver (HBO); The Russell Howard Hour (Sky), der erfolgreichste Start einer Unterhaltungssendung des Senders seit 2010; Starstruck, eine neue Sitcom von der Edinburgh-Comedy-Award-Gewinnerin 2018 Rose Matafeo (HBO Max/BBC); Everything's Gonna Be Okay, von Schöpfer Josh Thomas (Freeform); Breeders, eine Sitcom mit Martin Freeman und Daisy Haggard (FX/Sky); eine neue Serie der kultigen britischen Satire-Puppenshow Spitting Image (BritBox UK); und mehrere Comedy-Specials für Amazon Prime Video, HBO Max und Netflix.

