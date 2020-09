Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Tarifrunde im öffentlichen Dienst

Stuttgart (ots)

In der nun gestarteten Lohnrunde des öffentlichen Dienstes liefert die Pandemie das Leitmotiv: Die "Helden der Krise" haben Großartiges geleistet - dies soll sich in spürbaren Lohnzuwächsen spiegeln. Viele Beschäftigte staatlicher Einrichtungen sind jedoch auch keine Helden. Allerdings gibt es unterprivilegierte Berufsgruppen, die sich während der Pandemie hervorgetan haben. Beispielsweise gilt es die gewachsene Anerkennung der Kranken- und Altenpflege zu nutzen, um dort wettbewerbsfähige Einkommen durchzusetzen. Wenn diejenigen, die durch Corona bisher kaum etwas verloren haben, sich in Zurückhaltung üben, damit wirklich systemrelevante Kräfte aufgewertet werden können, würde das Tarifsystem ein wenig gerechter. Dieser Gewinn an Solidarität wäre auch keine so schlechte Botschaft.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell