Sky Ticket Highlights im August: Brandaktuelle Filme wie "Monster Hunter" und neue Serien wie "The White Lotus" und "Britannia" Staffel 3

Der brandaktuelle Fantasy-Film "Monster Hunter" mit Milla Jovovich bereits ab 5. August und der Crime-Thriller "The Little Things" mit Denzel Washington schon ab 12. August

Neue Serien und Staffeln: Die HBO-Satire "The White Lotus" von Mike White ("School of Rock"), das Sky Original "Britannia" (Staffel 3), "Betty" (Staffel 2), "Rick and Morty" (Staffel 5) jetzt auf Deutsch, "Superstore" (Staffel 5) und "Black Monday" (Staffel 3) mit Don Cheadle

True-Crime-Nachschub: Das Sky Original "Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus" über Niels Högels Morde, "Exhumed" (Staffel 1) und "Killer Couples - Mörderische Paare" (Staffel 14)

Exklusive Filmneustarts: "Locked Down" mit Anne Hathaway, das gerade zweifach für den Emmy nominierte HBO-Drama "Oslo" und das besondere Roadmovie "Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas"

Weiter die aktuellen Hits "Godzilla vs. Kong", "Judas and the Black Messiah" und "Chaos Walking" exklusiv

Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten Blockbuster

Unterföhring, 23. Juli 2021 - Neueste Unterhaltung pur! Nachdem gerade Ende Juli bei Sky Ticket die brandaktuellen Hits "Godzilla vs. Kong" (ab 29.7.), "Judas and the Black Messiah" (ab 30.7.) und "Chaos Walking" (seit 15.7.) starten, geht es bereits Anfang August topaktuell weiter: Mit der Videospielverfilmung "Monster Hunter" mit Milla Jovovich und dem Thriller "The Little Things" mit gleich drei Oscarpreisträgern: Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto. Bei den Serien ist die HBO-Satire "The White Lotus" von Comedy-Profi Mike White ("School of Rock") einer der vielen Höhepunkte. Auch auf die dritte Staffel des rauen Sky Originals "Britannia" darf man sich freuen.

Noch mehr Filme zuerst sehen: In Todd Haynes' Thriller "Vergiftete Wahrheit" nach dem Teflon-Skandal geht Mark Ruffalo dem mysteriösen Sterben von Kühen auf die Spur. David Ayers "The Tax Collector (Uncut)" liefert Action und Drama mit Shia LaBeouf, "The Burnt Orange Heresy" ist ein Kunstkrimi mit Donald Sutherland und "Takeover - Voll vertauscht" ein Filmspaß, in dem die Lochis ihre Identitäten tauschen.

Neben exklusiven Blockbustern wie "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984", "They Want Me Dead", "Das perfekte Geheimnis", "Bad Boys for Life", "Jumanji: The Next Level", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones" und "Sex and the City" und Specials wie "Friends: The Reunion".

Die neuen Sky Ticket Highlights im August:

Serien, Shows & Dokumentationen:

Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus S1 (5.8.)

Mr Inbetween S1 (13.8.) - Fox

Black Monday S3 (17.8.)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer S3a (17.8.) - Nat Geo Wild

Friends: The Reunion (17.8.) Deutsche Fassung

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund S1 (18.8.) - Nat Geo Wild

Exhumed S1 (19.8.)

Narco Wars - Der Kampf gegen Drogen S2 (19.8.) - Nat Geo

I'll be gone in the Dark - Bonus-Episode S1 (22.8.)

Superstore S5 (23.8.)

The White Lotus S1 (23.8.)

Killer Couples: Mörderische Paare S14 (24.8.)

Betty S2 (25.8.)

Britannia S3 (26.8.)

Fight the Power - Proteste, die die USA veränderten (28.8.) - History

Die Sturmjäger S1 (30.8.) - Nat Geo

Rick and Morty S5 (31.8.) Deutsche Fassung - TNT Comedy

Filme:

Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas (2.8.)

AKA Jane Roe (4.8.)

Monster Hunter (5.8.)

Locked Down (6.8.)

The Burnt Orange Heresy (9.8.)

The Little Things (12.8.)

Takeover - Voll vertauscht (13.8.)

Oslo (16.8.)

Vergiftete Wahrheit (20.8.)

Valley Girl (21.8.)

The Kid Detective (23.8.)

Vanguard - Elite Special Force (27.8.)

The Tax Collector (Uncut) (28.8.)

Niemals Selten Manchmal Immer (30.8.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

Armageddon - Das jüngste Gericht (1.8.)

Eragon - Das Geheimnis der Drachenreiter (3.8.)

Chicken Run (4.8.)

Das A-Team Staffel 1-5 (5.8.)

It's Always Sunny in Philadelphia S4 (10.8.) S5 (24.8.)

Murder for Hire S1 (10.8.)

L.A.'s Finest S1 (11.8.)

Stromberg S5 (19.8.)

Outbreak - Lautlose Killer (22.8.)

Dieses bescheuerte Herz (23.8.)

Lucifer S4 (24.8.)

xXx 2 - The Next Level (29.8.)

Letzte Chance:

The Good Liar - Das alte Böse (bis 1.8.)

Harley Quinn - Birds of Prey (bis 8.8.)

Just Mercy (bis 8.8.)

Motherless Brooklyn (bis 15.8.)

Angry Birds 2 (bis 16.8.)

So ist das Leben - Life Itself (bis 12.8.)

Black Christmas (bis 22.8.)

Neue Kids-Hits:

Flipi und die Pilzlinge S1 Fortsetzung (ab 30.8.) - Boomerang

Monster Beach S1 (ab 9.8.) - Cartoon Network

Summer Camp Island S1 (ab 23.8.) - Cartoon Network

Power Sisters S1 (ab 5.8.) - Junior

