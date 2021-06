Sky Deutschland

Das Warten hat ein Ende: Die Kult-Serie "Rick and Morty" von TNT Comedy startet bei Sky Ticket ihre fünfte Staffel

- Am 21. Juni startet die fünfte Staffel der animierten Kult-Serie "Rick and Morty" bei Sky Ticket - Über TNT Comedy die zehn neuen Folgen jeweils kurz nach US-Start in der Originalfassung mit der Stimme von Serienschöpfer Justin Roiland als beide Hauptfiguren mit deutschen Untertiteln - Jede Woche die neueste Folge mit Streamingdienst Sky Ticket abrufbar - Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten Blockbuster

Unterföhring, 9 Juni 2021 - Darauf warten die Fans skurriler Serien-Unterhaltung sehnlichst: Ab 21. Juni startet bei Sky Ticket über TNT Comedy die fünfte Staffel der Kult-Serie "Rick and Morty", kurz nach der US-Ausstrahlung in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Damit gehen die wahnwitzigen Eskapaden von Opa Rick und seinem Enkel Morty endlich weiter. Ab 21. Juni kann man jeden Montag die neueste Episode streamen. Die kompletten Staffeln 1 bis 4 stehen ab 21. Juni ebenfalls auf Sky Ticket zur Verfügung.

Über "Rick and Morty":

Der exzentrische wie geniale Wissenschaftler Rick ist gerade erst wieder mit seiner Familie vereint worden. Mit seinem Enkel Rick macht der Alkoholiker verrückte und wahnsinnig gefährliche Ausflüge in den Weltraum und in Paralleluniversen. Dazu verwickelt er auch die restliche Familie seiner Tochter Beth ständig in intergalaktische Eskapaden.

Facts:

Originaltitel: "Rick and Morty", Animationsserie, 10 Episoden, je ca. 25 Minuten, USA 2021. Idee: Dan Harmon, Justin Roiland. Stimmen (Original): Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammar, Sarah Chalke, Kari Wahlgren, Dan Harmon

Verfügbarkeit:

"Rick and Morty" Staffel 5 ab 21. Juni immer montags um 22.15 Uhr im Adult Swim Block auf TNT Comedy und auf Abruf über Sky Ticket.

