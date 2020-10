ZDFinfo-Programmänderung

ZDF

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 43/20 Samstag, 17.10. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Schattenuniversum? Mit Morgan Freeman USA 2014 Leschs Kosmos - Unter Beobachtung um 06.15 Uhr - entfällt! 6.25 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 7.10 ZDF-History Marie-Antoinette - Tod einer Königin Deutschland 2020 7.55 ZDF-History Queen Mum - Königin. Mutter. Legende. Deutschland 2019 8.40 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 9.25 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte Deutschland 2010 10.10 ZDF-History Die großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschten Deutschland 2020 10.55 ZDF-History Die tödlichen Fehler der Titanic Deutschland 2020 11.40 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 12.45 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Jäger Deutschland 2020 13.25 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Gejagte Deutschland 2020 14.10 ZDF-History Tödliche Mission - Geheimoperation im Zweiten Weltkrieg Deutschland 2013 14.55 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 ZDF-History Die tödlichen Fehler der Titanic Deutschland 2020 21.40 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 22.40 ZDF-History Arafats Söldner - Die drei Leben des Willi Pohl Deutschland 2020 23.20 ZDF-History Mythos Mossad - Israels geheime Krieger Deutschland 2020 0.05 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016 0.50 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Jäger Deutschland 2020 1.35 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Gejagte Deutschland 2020 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrektur: 4.30 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 Sonntag, 18.10. Beginnzeitkorrekturen: 5.15 heute-show 5.50 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 6.30 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 7.15 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 7.45 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016 8.30 Hitlers Reich privat Frauen unterm Hakenkreuz Deutschland 2019 9.15 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017 10.00 Kindheit im Dritten Reich Faszination und Verblendung Deutschland 2017 10.45 Kindheit im Dritten Reich Bomben und Verbrechen Deutschland 2017 11.30 Kindheit im Dritten Reich Trauma und Verdrängung Deutschland 2017 12.15 Die SS Heydrichs Herrschaft 13.00 Die SS Der Machtkampf 13.45 Die SS Himmlers Wahn 14.30 Die SS Totenkopf 15.15 Die SS Die Waffen-SS 16.00 Die SS Mythos Odessa 16.45 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 17.25 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 18.10 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009 18.55 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008 21.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008 22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008 23.10 Die SS Heydrichs Herrschaft 23.55 Die SS Der Machtkampf 0.40 Die SS Himmlers Wahn 1.25 Die SS Die Waffen-SS 2.05 Die SS Mythos Odessa 2.50 Die SS Totenkopf 3.35 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 4.05 Kindheit im Dritten Reich Faszination und Verblendung Deutschland 2017 4.50 Kindheit im Dritten Reich Bomben und Verbrechen Deutschland 2017 Montag, 19.10. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Kindheit im Dritten Reich Trauma und Verdrängung Deutschland 2017 Der gute Nazi - Karl Plagge um 5.45 Uhr - entfällt! 6.20 24 Stunden Dachau Deutschland 2020 7.20 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017 8.05 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 8.50 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 9.40 Das war dann mal weg Testbild, Sendeschluss & Co. Deutschland 2018 10.25 Das war dann mal weg Modellbahn, Tamagotchi & Co. Deutschland 2018 11.10 Das war dann mal weg Wackeldackel, Fuchsschwanz & Co. Deutschland 2020 11.55 Das war dann mal weg Lipsi, Partykeller & Co. Deutschland 2020 12.40 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Macht und Leidenschaft Großbritannien 2016 13.25 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 14.10 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 14.55 Schottland - Kampf der Clans Bruder gegen Bruder Großbritannien 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 22.25 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Deutschland 2018https://www.google.com/search?q=ots+news&source=lmn s&bih=966&biw=1920&client=firefox-b-e&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi34-GhpLn sAhVO2xoKHVf-AxgQ_AUoAHoECAEQAA 23.10 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 23.55 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 0.55 heute journal 1.20 Terra X Magisches Deutschland Deutschland 2015 2.05 Das Geheimnis des Keltengrabs Deutschland 2019 2.50 Der Schatz im Wüstensand - Turkmenistans antikes Erbe Turkmenistan/Deutschland 2020 3.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 4.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017

