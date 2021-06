Sky Deutschland

"Wembley Calling - Das DFB Update" und mehr rund um die Europameisterschaft ab Mittwoch täglich auf Sky Sport News

- Die Sendung zur Fußball-Europameisterschaft ab diesem Mittwoch bis einschließlich des Finalsonntags, 11. Juli täglich live um 17.00 Uhr - Die Sky Reporter Marc Behrenbeck und Uli Köhler melden sich täglich aus dem Mannschaftslager in Herzogenaurach - Neben den Sky Experten Lothar Matthäus, Didi Hamann und Erik Meijer werden unter anderem Frank Kramer, Bixente Lizarazu, Torsten Frings und Amos Pieper zu Gast sein - Außerdem zeigt Sky Sport News alle Pressekonferenzen des DFB live sowie Zusammenfassungen aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft - Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 8. Juni 2021 - Mit einem Jahr Verspätung beginnt am kommenden Freitag die UEFA Euro 2020. Vier Tage später startet auch die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend in das Turnier. Zum Auftakt des Weges, der bei Joachim Löws letztem Turnier als Bundestrainer ins Finale nach Wembley führen soll, wartet in München dann Weltmeister Frankreich.

Sky Sport News berichtet bereits ab diesem Mittwoch täglich rund um das DFB-Team und die Fußball-Europameisterschaft. Das Herz der Berichterstattung ist "Wembley Calling - Das DFB Update". Jeden Tag um 17.00 Uhr erfahren die Zuschauer hier in 30 Minuten kompakt alles rund um die deutsche Nationalmannschaft und das europaweit ausgetragene Turnier. Die Sky Reporter Marc Behrenbeck und Uli Köhler begleiten das Team im Mannschaftslager in Herzogenaurach und präsentieren alle Nachrichten und Entwicklungen rund um die deutsche Auswahl.

Die Moderatorinnen und Moderatoren im Studio begrüßen dazu regelmäßig live zugeschaltete Gäste, darunter auch die Sky Experten Lothar Matthäus, Didi Hamann, Erik Meijer und Mladen Petric. Zum Auftakt ist der frisch gebackene U21-Europameister Amos Pieper von Arminia Bielefeld per Schalte dabei, am Freitag des Auftaktspiels der ehemalige Nationalspieler Torsten Frings. Am Montag vor dem ersten Spiel des DFB-Teams gegen Frankreich in München ist der französische Welt- und Europameister sowie langjährige Bayern-Profi Bixente Lizarazu zu Gast. Frank Kramer, Trainer von Arminia Bielefeld, wird zu allen deutschen Gruppenspielen jeweils am Tag danach zu Gast sein, um den Auftritt der Nationalelf zu analysieren.

Darüber hinaus wird die Sendung die Zuschauer als täglicher Turnierbegleiter in zahlreichen festen Rubriken über alles Wissenswerte zur Europameisterschaft informieren. Und auch die Zuschauer selbst können über die Social-Media-Kanäle von Sky Sport Teil der Sendung werden und ihre Meinung rund um die DFB-Elf teilen.

Im Rahmen der Sendung wie auch im weiteren Tagesprogramm zeigt Sky Sport News zudem Zusammenfassungen aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem wird der Sportnachrichtensender alle Pressekonferenzen des DFB live übertragen.

Neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky Sport News ist die Berichterstattung rund um die Europameisterschaft auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News ist Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender. Am 1. Dezember 2011 ging er auf Sendung, wechselte nach fünf Jahren im Pay-TV zum Dezember 2016 ins frei empfangbare Fernsehen und wird ab dem kommenden Juli wieder exklusiv für alle Sky Kunden verfügbar sein.

Sky Sport News bietet mehr als reine Sportnachrichten. In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender kontinuierlich weiterentwickelt und hat heute neben aktuellen News auch eine Vielzahl an regelmäßigen Talks, Specials und Eigenformaten im Programm. Unter anderem zählen dazu am Sonntag der langjährige Talk "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" und die Sendung "Meine Geschichte - das Leben von...", in der Persönlichkeiten aus der Welt des Sports in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden. Hinzu kommt das wöchentliche "Transfer Update", das über die Wochen vor dem "Deadline Day" in den täglichen Modus wechselt.

Auch vor jedem Bundesliga-Spieltag sind Fans bei Sky Sport News an der richtigen Adresse. In der Taktik-Challenge "Matchplan" präsentieren immer donnerstags zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags. Darüber hinaus liefert das Vorschau-Magazin "Bundesliga Weekly" Einblicke ins deutsche Fußball-Oberhaus. In den Sendungen "Letzte Frage, bitte!" und "Gesagt. Gemeint!" zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Bundesliga-Spieltag - sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen. Hinzu kommen in "Premier League Kompakt" die Highlights des Spieltags auf der Insel.

Weitere Formate sind das innovative und interaktive Quiz "#KönigFußball - Weißt du mehr als wir?", das Motorsport-Magazin "Warm Up", mit dem Sky Sport News in jedes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 startet, und zahlreiche weitere eigene Sendungen, in denen sich Sky Sport News den Highlights des Qualfyings und des Rennens sowie am Montag danach der Analyse des Motorsport-Wochenendes widmet.

Sky Deutschland