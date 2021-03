Sky Deutschland

Nichts ist wie es scheint: Die packende HBO Doku-Serie "The Vow" ab 1. April exklusiv auf Sky Crime

- Sky Crime wird ab 1. April das neue Zuhause für alle Fans von Hochspannung und True Crime - HBO-Doku-Serie als deutsche Erstausstrahlung über die Skandal-Psycho-Sekte NXIVM - Gründer Keith Raniere missbrauchte systematisch Frauen und wurde zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt - Von den preisgekrönten Regisseuren Jehane Noujaim und Karim Amer - Zum Start des neuen True-Crime-Senders "Sky Crime" am 1. April sowie auf Sky Ticket und auch auf Abruf

15. März 2021 - Nichts ist wie es scheint: Mehr echte Spannung ab 1. April auf dem neuen Sender Sky Crime mit einer deutschen Erstausstrahlung:

Die HBO Doku-Serie "The Vow" zeigt die bestialischen Machenschaften der Sekte NXIVM. Durch Techniken zur Selbstoptimierung mehr Freude im Leben erfahren. Mit diesem Versprechen baute Keith Raniere seit Ende der 90er Jahre diese internationale Organisation mit tausenden Mitgliedern auf, darunter erfolgreiche Führungskräfte, Hollywoodstars, reiche Erben und Kinder politischer Dynastien.

Innerhalb von NXIVM existierte die geheime Schwesternschaft DOS - ein lateinisches Akronym für "Meister der gehorsamen Frauen". Ihre Mitglieder legten als sogenannte "Sklaven" ein Gelübde gegenüber ihrem "Meister" ab und mussten sich mit kompromittierenden Nacktfotos erpressbar machen lassen. Dann wurden sie als Symbol ihrer Hingabe gebrandmarkt.

Die Dokumentation ist eine verstörende Studie über Manipulation und die Maskierung von Missbrauch, die weit über das Extrembeispiel dieser Psychosekte hinausweist.

Sky Crime zeigt die erste Staffel der HBO-Doku-Serie exklusiv ab 1. April zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf Sky Crime, Sky Ticket und auch auf Abruf.

Über "The Vow":

Die oscarnominierte Dokumentarfilmerin Jehane Noujaim nahm 2010 selbst an einem Kurs von NXIVM teil. Als Gerüchte über die geheime Schwesternschaft laut wurden, begann sie mit ihrem Ehemann und Regiekollegen Karim Amer 2017 hochrangige NXIVM-Mitglieder und deren Angehörige mit der Kamera zu begleiten - noch ohne zu wissen, wie sich die Geschichte entwickeln würde. Wenn die Aussteiger nach und nach die schockierende Wahrheit aufdecken und beginnen, ihre eigene Rolle in der Organisation hinterfragen, entwickelt "The Vow" regelrechte Thrillerspannung. Die Dokumentation ist eine verstörende Studie über Manipulation und die Maskierung von Missbrauch, die weit über das Extrembeispiel dieser Psychosekte hinausweist.

Facts:

Originaltitel: "The Vow", Staffel 1, Dokumentation, 9 Episoden, je ca. 50 Minuten, USA 2020. Regie: Karim Amer, Jehane Noujaim. Mit: Anthony Ames, Sarah Edmondson, Bonnie Piesse, Mark Vicente, Nicki Clyne.

Weitere Highlights auf Sky Crime zum Start:

- "Die DNA eines Mordes - mit Paul Holes", Staffel 1 ab 1. April um 18.20 Uhr - "Buried in the Backyard - Mord verjährt nicht", Staffel 1 ab 1. April um 19.30 Uhr - "The Devil Speaks", Staffel 1 ab 1. April um 22.20 Uhr - "Das Verschwinden von Susan Cox Powell", Staffel 1 ab 3. April um 20.15 Uhr - "The Mark of a Killer - Mörder und ihre Markenzeichen", Staffel 1 ab 5. April um 20.15 Uhr - "Diabolical - Teuflische Morde", Staffel 1 ab 5. April um 21.50 Uhr - "Killer Couples: Mörderische Paare", Staffel 13 ab 6. April um 20.15 Uhr - "A Wedding and a Murder - Nach der Hochzeit kommt der Tod", Staffel 1 ab 6. April um 21.50 Uhr - "Anwälte des Bösen - Zwischen Gesetz und Gewissen", ab Sommer 2021 - "Killing Wirecard - Die Geschichte der Whistleblower", die Dokumentation ab 13. Mai um 20.15 Uhr - "Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus", ab Herbst 2021

Über "Sky Crime":

Nichts ist wie es scheint: Sky Crime setzt auf die Faszination von True Crime in all seinen Facetten. Mit etablierten Formaten, exklusiven Serien von HBO und internationalen sowie deutschen Sky Originals setzt der Sender neuer Maßstäbe in diesem Genre und wird zur Anlaufstelle aller Crime-Fans. Alle Inhalte von Sky Crime sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.

