Motorsport trifft auf Magie: Sophia Flörsch und Nico Rosberg bei "Farid - Magic unplugged" am 15. März exklusiv auf Sky One

- Neue Staffel von Magier Farid mit unglaublichen Illusionen zusammen mit den größten deutschen Sport-Stars - Hochkarätige Gäste der nächsten beiden Episoden: die Rennfahrerin Sophia Flörsch, Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg sowie die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kristina Vogel - Gäste der weiteren Episoden: Julian Draxler, Benedikt Höwedes und Dennis Schröder - "Farid - Magic unplugged" in der Sports-Edition immer montags um 20.15 Uhr mit Doppelfolgen auf Sky One, Sky Ticket und auch auf Abruf - Produziert von Banijay Productions Germany GmbH

11. März 2021 - Back on track: Für Illusionist Farid geht es in der nächsten Episode rasant los. Mit der Rennfahrerin Sophia Flörsch begibt er sich auf die Rennstrecke des Salzburgrings. Dabei erlebt er Deutschlands schnellste Frau nicht nur in ihrem Element, sondern dreht für sie auch die Zeit zurück. Und das sowohl bei ihrem schweren Rennunfall 2018, als auch bei ihrem Comeback-Rennen.

Flörsch nach der Illusion: "Eigentlich denkt man ja immer, ein Magier will einen ablenken. Aber das konnte er in meinem Fall gar nicht. Ich bin echt durcheinander und verstehe es nicht."

Vom idyllischen Salzburg geht es dann in das pulsierende Berlin. Dort trifft Farid den Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg und testet seine Menschenkenntnis mit Bildern von ihm völlig fremden Personen. Er soll diese nach Sympathie sortieren und erfährt im Anschluss von Farid, wie es zu seinen Entscheidungen kam und was Instagram damit zu tun hat.

Mit Hilfe von Meditation visualisiert der Formel 1 Weltmeister dann auch noch einen Fan mit einem Kleidungstück, einem Gegenstand und an einem Ort seiner Wahl, den Farid dann unter den 1,5 Millionen Instagram Fans des Rennfahrers wiederfindet.

Nico Rosberg ist begeistert: "Es ist ja völlig irre, dass du eine Person, die ich mir ausdenke, unter meinen Fans wiederfindest. Ich finde es Weltklasse."

Außerdem zu Gast bei Farid: Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel. Die Ausnahmesportlerin zeigt Farid nicht nur ihre Heimatstadt Erfurt, sondern auch ihr neues Leben nach ihrem Unfall 2018 sowie ihre Karriere im Stadtrat und mit Trainerlizenz. Aber natürlich verzaubert Farid auch sie mit verblüffenden Illusionen.

Kristina Vogel: "Ich bin ein skeptischer Mensch und habe keinerlei Regung gezeigt, um nicht zu verraten an welche Gegenstände ich gedacht habe. Aber dass ich diesen Gegenstand dann auch noch bewegen kann - unfassbar."

Zu sehen sind nächsten beiden Doppelfolgen mit Sophia Flörsch Nico Rosberg und Kristina Vogel am 15. März um 20.15 Uhr auf Sky One, sowie auf Abruf auch auf Sky Ticket und Sky Q.

In den weiteren Episoden sind die Fußball-Weltmeister Julian Draxler und Benedikt Höwedes und NBA-Star Dennis Schröder zu sehen.

Originaltitel: "Farid - Magic unplugged: Sports Edition", Magie-Show, neun Episoden und ein Best-of als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten, D 2020. Produziert wird "Farid - Magic unplugged" von Banijay Productions Germany GmbH.

Der Entertainmentsender Sky One zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien.

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

