MünchenerHyp hält Kurs - Erträge gesteigert - Bestände ausgeweitet

München (ots)

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) behielt auch im dritten Quartal ihre positive Entwicklung bei. Der Zinsüberschuss stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 255,2 Mio. Euro. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ist dies ein Zuwachs um 16,3 Prozent. Zudem setzte sich das Wachstum der Hypothekenbestände fort. Diese erhöhten sich seit Jahresanfang um rund 2,0 Mrd. Euro auf 37,4 Mrd. Euro zum 30. September 2020.

Der Grund für die Ausweitung der Bestände ist das weiterhin gute Neugeschäft. Bis zum Ende des dritten Quartals sagte die MünchenerHyp Immobilienfinanzierungen im Volumen von 4,4 Mrd. Euro zu. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Rückgang um 12 Prozent, den die Bank insbesondere auf die von der Corona-Pandemie ausgelöste nachlassende Kreditnachfrage in der gewerblichen Immobilienfinanzierung zurückführt. In diesem Geschäftsfeld verringerte sich das Zusagevolumen zum 30. September 2020 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um ein Viertel auf 1,5 Mrd. Euro. "Unsere Kunden schätzen es, dass wir auch unter diesen besonderen Bedingungen grundsätzlich finanzierungsbereit sind. So konnten wir unter angepasster Planung gutes und risikoverträgliches Neugeschäft abschließen, insbesondere am deutschen Immobilienmarkt, der bei den Investoren weiter als sicherer Hafen gilt", sagte Dr. Louis Hagen, Vorstandsvorsitzender der MünchenerHyp.

In der privaten Wohnimmobilienfinanzierung lag das Neugeschäft mit 2,9 Mrd. Euro lediglich um 68 Mio. Euro unter dem Ergebnis zum 30. September 2019. "2019 war für uns ein Ausnahmejahr im Neugeschäft. Ein solches Ergebnis lässt sich nicht ohne Weiteres wiederholen, erst recht nicht unter den Bedingungen einer globalen Pandemie. Dass unser Neugeschäft weiter auf hohem Niveau liegt, zeigt, dass wir ein starker und attraktiver Finanzierungsanbieter und Vermittlungspartner sind und Wohnimmobilien weiter stark nachgefragt werden", so Dr. Louis Hagen.

Zur fristenkongruenten Refinanzierung langer Darlehenslaufzeiten emittierte die MünchenerHyp Anfang September 2020 einen Benchmark-Hypothekenpfandbrief über 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren. Der Pfandbrief wurde sehr stark nachgefragt und war schon nach kurzer Zeit um mehr als das Dreifache überzeichnet. Der Emissionspreis lag bei 7 Basispunkten über Swap-Mitte. Der Kupon beträgt 0,125 Prozent.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie entwickelte sich die Risikosituation nach wie vor unauffällig. Bislang zeigen sich keine signifikanten Auswirkungen auf die Finanzierungsbestände. Die Bank nahm jedoch vorsorglich höhere Zuführungen zur Risikovorsorge im Kreditgeschäft vor, da sich die möglichen, noch kommenden Folgen der Corona-Pandemie für die Immobilien- und Immobilienfinanzierungsmärkte nur sehr schwer abschätzen lassen.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit betrug zum 30. September 2020 45,7 Mio. Euro (30.09.2019: 58,3 Mio. Euro). Der zeitanteilige Jahresüberschuss - nach Abzug der Steuern - belief sich auf 23,7 Mio. Euro (30.09.2019: 30,9 Mio. Euro).

Die Bilanzsumme wuchs im Jahresverlauf um rund 6,0 Mrd. Euro auf 48,8 Mrd. Euro zum 30. September 2020. Die harte Kernkapitalquote lag zum 30. September 2020 mit 18,7 Prozent (31.12.2019: 19,8 Prozent) weiter deutlich über den gesetzlichen und aufsichtlichen Anforderungen. Die Kernkapitalquote belief sich auf 20,3 Prozent (31.12.2019: 21,4 Prozent). Die Gesamtkapitalquote betrug 20,8 Prozent (31.12.2019: 22,1 Prozent).

Für das vierte Quartal erwartet die Bank, dass sich die Entwicklung der ersten neun Monate dieses Jahres fortsetzt, wobei die aktuelle starke Zunahme der Corona-Infektionen eine verlässliche Prognose deutlich erschwert.

