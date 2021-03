Sky Deutschland

"Tiger" - die HBO-Dokumentation über Aufstieg, Fall und Comeback der Golf-Ikone Tiger Woods ab 29. März bei Sky

Unterföhring (ots)

- Die deutsche Erstausstrahlung des zweiteiligen Porträts am Montag, 29. März um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD, wahlweise auf Deutsch und im Originalton - Weitere Ausstrahlungen am 1. April auf Sky Sport 1 - Teil 1 ab 17.30 Uhr, Teil 2 ab 21.00 Uhr - und in mehreren Wiederholungen in den Tagen danach - Die HBO-Dokumentation steht mit Sky Q und über Sky Go auch auf Abruf zur Verfügung - Verfügbar auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 9.März 2021 - Er ist der wohl berühmteste Golfer der Welt und einer der größten Athleten in der Geschichte des Profisports. Mit Preisgeldern und Sponsorenverträgen verdiente er mehr Geld als jeder andere Sportler außer Michael Jordan und konnte als einziger Golfspieler überhaupt alle vier Majors in Serie gewinnen - und das im Alter von nur 25 Jahren. Tiger Woods ist eine lebende Legende.

Getrieben von einem unstillbaren Ehrgeiz und eiserner Disziplin gelang ihm ein beispielloser Aufstieg zum schwarzen Superstar im traditionell weißen Golfsport. Dennoch konnte er den erdrückenden Ansprüchen seines Vaters Earl und den Erwartungen der Öffentlichkeit, der er von klein auf ausgesetzt war, kaum gerecht werden. Vom Boulevard ausgeschlachtete Affären, Verletzungen, chronische Schmerzen sowie Medikamentenmissbrauch führten privat wie auch sportlich zu einem harten Absturz. Doch 2019 gelang Woods ein unglaubliches Comeback, als er das Masters in Augusta 22 Jahre nach seinem ersten großen Triumph an gleicher Stelle erneut gewinnen und seinen insgesamt 15. Major-Sieg feiern konnte.

Mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial und Interviews mit Geliebten, Freunden und Weggefährten zeichnen die Regisseure Matthew Heineman und Matthew Hamachek in der zweiteiligen HBO-Dokumentation "Tiger" ein intimes Porträt der Sportikone Tiger Woods und zeigen die Hintergründe des Aufstiegs, des Falls und des Comebacks des Ausnahmeathleten.

Neben seinem langjährigen ehemaligen Caddy Steve Williams und Pete McDaniel, einem engen Freund von Tigers Vater Earl, kommen auch Golflegende Sir Nick Faldo und Tigers erste Liebe Dina Parr zu Wort. Außerdem äußert sich Rachel Uchitel, mit der Woods eine Affäre hatte und deren Bekanntwerden den Sex-Skandal um den Ausnahmesportler ins Rollen brachte, über zehn Jahre danach zum ersten Mal öffentlich.

Sky präsentiert beide Teile in deutscher Erstausstrahlung am Montag, 29. März ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD, wahlweise auf Deutsch und im Originalton. Außerdem zeigt Sky "Tiger"am1. April auch auf Sky Sport 1 im Rahmen des "Dein Doku Donnerstag", an dem Sky Sport jede Woche brandaktuelle Sportdokumentationen und neue Einblicke in die Welt des Sports liefert. Der erste Teil wird ab 17.30 Uhr ausgestrahlt, der zweite wirdab 21.00 Uhr gesendet.

Neben zahlreichen Wiederholungen des Zweiteilers auch im Umfeld der Live-Übertragungen des Masters 2021 (8. bis 11. April live und exklusiv bei Sky Sport), steht "Tiger" über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket auch auf Abruf zur Verfügung.

"Tiger" ist eine Produktion von HBO Sports und Jigsaw Productions in Verbindung mit Our Time Projects.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell