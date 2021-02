Repräsentative Umfrage zum Valentinstag auf Sky Ticket: "Bodyguard" und "Casablanca" sind die beliebtesten Liebesfilme der Deutschen

Sky Deutschland

- Repräsentative Umfrage für Sky Ticket belegt: "Bodyguard" mit Whitney Houston und Kevin Costner ist mit Abstand und in allen Altersstufen der beliebteste Liebesfilm der Deutschen - Zum Valentinstag streamen Verliebte mit Sky Ticket "Bodyguard" und über 60 weitere Romantikhits jederzeit auf Abruf und ohne Vertragsbindung - Die besten Komödien, Romanzen und Dramen von "Casablanca", "Jenseits von Afrika", "E-m@il für Dich" und "Shakespeare in Love" über "Brokeback Mountain" bis "Hitch - Der Date Doktor" und "After Passion" - Exklusive neue Romantikhits auf Sky Ticket: "Last Christmas" mit Emilia Clarke und "Dog Days - Herz, Hund, Happy End!" mit Eva Longoria - Mit dem Entertainment & Cinema Ticket streamen Fans die besten Liebesfilme, Kinoblockbuster, Sky Originals und HBO-Serien schon ab 10,99 Euro im Monat (ab dem 2. Monat 14,99 Euro)

09.02.2021 - Kurz vor dem Valentinstag haben die Deutschen entschieden: Der auf Sky Ticket abrufbare "Bodyguard" ist der beliebteste Liebesfilm aller Zeiten. "Casablanca" belegt den zweiten Platz und "Hitch - Der Date Doktor" ist auch mit auf dem Podium und bei den männlichen Filmfans einer der beliebtesten Filme überhaupt. Bei den weiblichen Zuschauern hat das Melodram "Jenseits von Afrika" eine Spitzenposition erreicht. Das ergab eine im Februar 2021 in ganz Deutschland durchgeführte repräsentative Consilium-Umfrage.

Zur Auswahl standen 20 ausgewählte Romantik-Hits aus fünf Jahrzehnten, von Klassikern wie "Casablanca" und "Jenseits von Afrika" über Hits wie "Schlaflos in Seattle", "Shakespeare in Love" und "Notting Hill" bis zu Romantikerfolgen wie "Tatsächlich...Liebe", "Wie ein einziger Tag" und "Mitten ins Herz - Ein Song für Dich". Diese und viele weitere Romantik-Hits mehr sind aktuell bei Sky Ticket im großen Valentinstag-Special jederzeit auf Abruf zu genießen.

14,8 Prozent der Befragten haben "Bodyguard" als besten Liebesfilm aller Zeiten gewählt und sind damit noch immer zutiefst gerührt von der Story um Whitney Houston als Sängerin, die sich in ihren taffen Bodyguard Kevin Costner verliebt. "I will always love you" gilt auch für "Casablanca", der mit 10,4 Prozent auf Platz 2 der Liebesfilme gewählt wurde. Wenn Humphrey Bogard in dem großen Klassiker für Ingrid Bergman am Klavier "As Times Goes By" spielt, bleibt noch immer kein Auge trocken. Platz 3 beweist jedoch, dass es die Deutschen auch komisch mögen. Will Smith mit seinen Rendezvous-Tipps für Kevin James in "Hitch - Der Date Doktor" nannten 8,7 Prozent der Befragten als ihren liebsten Romantik-Film.

Bei den Filmfans über 55 Jahren war "Casablanca" mit rund 19 Prozent bis 64 Jahren und phänomenalen 26,9 Prozent über 65 Jahren der absolute Spitzenreiter. In der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahre dominiert mit 22 Prozent "Hitch - Der Date Doktor". Die jungen Romantikfans zwischen 16 und 24 Jahren stimmten mit 9,1 Prozent für die an den Kinokassen erst vor zwei Jahren so erfolgreiche Bestsellerverfilmung "After Passion" als besten Liebesfilm. Den unangefochtenen Triumph sicherte "Bodyguard" seine große Beliebtheit in allen Altersklassen - ab 25 Jahren erhielt er in jeder Gruppe 13 Prozent oder mehr als top Film. Und zwar bei Männer wie Frauen. Die weiblichen Romantikfans allein votierten mit 9,2 Prozent Sydney Pollacks siebenfach oscarprämiertes Epos "Jenseits von Afrika" deutlich auf Platz 2, wogegen bei sich 12,4 Prozent der Männer für "Hitch - Der Date Doktor" mit Will Smith als größten Romantik-Hit aussprachen.

