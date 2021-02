Sky Deutschland

Didi Hamann, Michael Sternkopf und Fritz von Thurn und Taxis am Sonntag Gäste bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News

Unterföhring (ots)

- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News - "Meine Geschichte - das Leben von Daniel Didavi" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News - Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 5. Februar 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen bespricht er den laufenden Bundesliga-Spieltag und weitere aktuelle Fußball-Themen.

Dieses Mal ist Michael Sternkopf zu Gast. Der 50-jährige Karlsruher wechselte 1990 vom KSC zum FC Bayern München und galt damals als eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Weitere Stationen seiner insgesamt 16-jährigen Profi-Karriere, während der er 210 Bundesliga-Spiele absolvierte, waren Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg. 2011 begab er sich aufgrund eines Burnout-Syndroms in ärztliche Behandlung. Heute gewährt er in Vorträgen Einblicke in seine Leidenszeit, berichtet über den Druck, dem er sich als junger Profi ausgesetzt sah, und schildert, wie er die schwierigste Phase seines Lebens überwunden hat.

Außerdem ist Fritz von Thurn und Taxis im Studio. Der 70-Jährige kommentierte von 1993 bis 2017 unter anderem die Spiele der Bundesliga und er UEFA Champions League für Sky. Davor war er seit 1971 für den Bayerischen Rundfunk tätig.

Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Didi Hamann.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Meine Geschichte - das Leben von Daniel Didavi" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Daniel Didavi. Der 30-jährige Offensivspieler des VfB Stuttgart hatte während seiner Karriere immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Der gebürtige Nürtinger kam im Alter von sieben Jahren zum VfB und ist seitdem mit Ausnahme von drei Saisons in Nürnberg und Wolfsburg für die Schwaben im Einsatz. Zum Ende der aktuellen Saison läuft sein Vertrag in Stuttgart aus.

"Meine Geschichte - das Leben von Daniel Didavi" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell