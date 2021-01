Sky Deutschland

Der Klassiker in England am Sonntag live und exklusiv bei Sky: Tabellenführer FC Liverpool empfängt den Tabellenzweiten Manchester United zum Spitzenspiel an der Anfield Road

- Das "Match of the Week" zwischen dem FC Liverpool und Manchester United am Sonntag ab 17.00 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld - Exklusiv für Sky Q Kunden: "Reds" gegen "Red Devils" am Sonntag auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD - Von Dienstag bis Donnerstag (12. bis 21. Januar) zeigt Sky an neun von zehn Tagen exklusiven Live-Fußball aus der Premier League, insgesamt 22 Spiele - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 12. Januar 2021 - Nach dem Hochbetrieb mit drei Spieltagen innerhalb von nur zehn Tagen rund um den Jahreswechsel, startet die Premier League bereits in den nächsten Marathon: Beginnend am Dienstag, 12. Januar bis einschließlich Donnerstag, 21. Januar steht an neun der kommenden zehn Tage Live-Fußball aus der Premier League auf dem Programm. In diesem Zeitraum überträgt Sky alle insgesamt 22 Begegnungen des englischen Oberhauses live und exklusiv.

Höhepunkt ist der Klassiker zwischen dem FC Liverpool und Manchester United am kommenden Sonntag. Die wohl prestigeträchtigste Rivalität des englischen Fußballs und eines der größten Duelle des Weltfußballs ist in dieser Saison auch wieder ein echtes Spitzenspiel: Der Titelverteidiger aus Liverpool und der Rekordmeister aus Manchester belegen punktgleich die ersten beiden Plätze in der Tabelle. Doch während die "Red Devils" in den vergangenen zehn Liga-Spielen ungeschlagen sind und dabei acht Mal gewinnen konnten, holten die "Reds" zuletzt aus den drei Spielen rund um den Jahreswechsel nur zwei Punkte.

Ab 17.00 Uhr berichten Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld vom "Match of the Week" des 19. Spieltags. Exklusiv für Sky Q Kunden wird das "North West Derby" an der Anfield Road auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.

Mehr Live-Fußball aus der Premier League sehen Sky Kunden in den Tagen vor und nach dem Spitzenspiel in Liverpool. Im Zeitraum vom 12. bis 21. Januar werden neben dem geteilten 18. Spieltag auch der 19. Spieltag sowie mehrere Nachholspiele ausgetragen. Highlights sind unter anderem die Partien zwischen Leicester City und dem FC Southampton am Samstag (16.1., ab 20.50 Uhr), Leicester City und dem FC Chelsea am Dienstag (19.1., ab 21.05 Uhr) sowie Manchester City und Aston Villa am Mittwoch (20.1., ab 21.05 Uhr). Komplettiert wird der Premier-League-Marathon am Donnerstag, 21. Januar vom Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und dem FC Burnley.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Die Premier League vom 12. bis 21. Januar auf Sky Sport:

Dienstag, 12.1.:

18.50 Uhr: Sheffield United - Newcastle United live auf Sky Sport 2

21.05 Uhr: FC Burnley - Manchester United live auf Sky Sport 2

21.05 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Everton live auf Sky Sport 3

Mittwoch, 13.1.:

18.50 Uhr: Manchester City - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

21.05 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Fulham live auf Sky Sport 2

Donnerstag, 14.1.:

20.50 Uhr: FC Arsenal - Crystal Palace live auf Sky Sport 1

Samstag, 16.1.:

13.20 Uhr: Wolverhampton Wanderers - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: Leeds United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: West Ham United - FC Burnley live auf Sky Sport 2

18.20 Uhr: FC Fulham - FC Chelsea live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: Leicester City - FC Southampton live auf Sky Sport 1

Sonntag, 17.1.:

12.50 Uhr: Aston Villa - FC Everton live auf Sky Sport 1

14.50 Uhr: Sheffield United - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1

17.00 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

19.30 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1

20.05 Uhr: Manchester City - Crystal Palace live auf Sky Sport 1

Montag, 18.1.:

20.50 Uhr: FC Arsenal - Newcastle United live auf Sky Sport 1

Dienstag, 19.1.:

18.50 Uhr: West Ham United - West Bromwich Albion live auf Sky Sport 1

21.05 Uhr: Leicester City - FC Chelsea live auf Sky Sport 1

Mittwoch, 20.1.:

18.50 Uhr: Leeds United - FC Southampton live auf Sky Sport 1

21.05 Uhr: FC Fulham - Manchester United live auf Sky Sport 1

21.05 Uhr: Manchester City - Aston Villa live auf Sky Sport 2

Donnerstag, 21.1.:

20.50 Uhr: FC Liverpool - FC Burnley live auf Sky Sport 1

