Sky Deutschland

Die Nachholspiele der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt und Holstein Kiel gegen Bayern München diese Woche auf Sky /

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Das Duell der Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag ab 20.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 1 - Der Pokalsieger Bayern München beim Zweitligisten Holstein Kiel am Mittwoch ab 20.30 Uhr live auf Sky Sport 1 - Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live bei den Pokalspielen dabei sein

Unterföhring, 11. Januar 2021 - Mit zwei Nachholspielen wird in dieser Woche die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal abgeschlossen. Am morgigen Dienstag trifft Bayer 04 Leverkusen auf Eintracht Frankfurt. Der amtierende Pokalsieger Bayern München muss am Mittwoch zum starken Zweitligisten Holstein Kiel reisen. Sky überträgt beide Partien jeweils ab 20.30 Uhr live auf Sky Sport 1.

Wenn am Dienstag Leverkusen und Frankfurt aufeinandertreffen, dann ist es ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen. Zwar steht die Bayer-Elf in der Fußball-Bundesliga weiterhin auf einem starken dritten Tabellenplatz, jedoch holte das Team von Peter Bosz nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen. Eintracht Frankfurt hat hingegen die letzten drei Partien gewonnen, unter anderem gegen die Leverkusener am 14. Spieltag, und damit nach einem durchwachsenen Saisonstart den Anschluss an die internationalen Ränge geschafft. Im DFB-Pokal trafen beide Mannschaften bislang einmal aufeinander. 1993 gewann Leverkusen im Pokal-Halbfinale mit 3-0 und wurde anschließend Pokalsieger. Der Gewinner der Partie muss im Achtelfinale zum Regionalligisten Rot-Weiß Essen reisen.

Am Mittwoch haben die Kieler Störche ihr Spiel des Jahres, wenn sie im DFB-Pokal gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München spielen. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften. In der 2. Liga sind die Kieler voll im Aufstiegsrennen und belegen nach einem starken Saisonstart den dritten Tabellenplatz. Die Münchener sind trotz der Auswärtsniederlage bei Gladbach weiterhin Tabellenführer. Der Sieger der Pokalbegegnung hat im Achtelfinale Heimrecht gegen den Zweitligisten Darmstadt 98.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Pokal-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Pokal-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell