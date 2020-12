Sky Deutschland

Schalkes Neustart am Samstag in Berlin sowie der Sonntag mit den Spielen des BVB gegen Wolfsburg und des FC Bayern gegen Mainz: der Auftakt des Bundesliga-Jahres 2021 live bei Sky

UnterföhringUnterföhring (ots)

- Der "Super Samstag" und die Original Sky Konferenz ab 14.00 Uhr mit Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann - Ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann vom "tipico Topspiel der Woche" zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 - Der "Super Sonntag" mit Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg und FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 ab 14.30 Uhr live - Armin Veh, Didi Hamann und Sebastian Hellmann Gäste bei "Sky 90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag ab 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News - Exklusiv für Sky Q Kunden: Bielefeld - Mönchengladbach und Hertha - Schalke am Samstag in UHD und in HDR - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 29. Dezember 2020 - Nach nur einem spielfreien Wochenende ist die Winterpause in der Bundesliga und 2. Bundesliga schon wieder vorbei. Wie zuletzt 1964/65 lagen dieses Mal nur knapp zwei Wochen zwischen dem letzten Spieltag des zu Ende gehenden Jahres und dem ersten im neuen Jahr. Für viele Klubs, die am 22. und 23. Dezember noch im DFB-Pokal ran mussten, war die Pause sogar noch kürzer.

Bereits am ersten Wochenende des Jahres 2021 (2./3. Januar) steht der erste Spieltag der Bundesliga im neuen Jahr auf dem Programm. Sky überträgt am Samstag und Sonntag insgesamt acht Partien des 14. Bundesliga-Spieltags live und exklusiv.

Am Samstag ab 14.00 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer am Samstag zum "tipico Countdown" und stimmen auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem treffen dann Eintracht Frankfurt auf Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld auf Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen auf Union Berlin. Diese und alle weiteren Begegnungen des Nachmittags überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Im Anschluss daran stehen sich im "tipico Topspiel der Woche" Hertha BSC und der FC Schalke 04 gegenüber. Für die Königsblauen ist es nicht nur der Auftakt in das neue Jahr, sondern zugleich der Neuanfang unter dem neuen Trainer Christian Gross. Nach mittlerweile 29 Bundesliga-Partien ohne Sieg und nur vier Punkten nach 13 Spieltagen ist es für die Schalker wohl auch die letzte Chance, doch noch die Wende in Richtung Klassenerhalt zu schaffen. Ab 17.30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer zum Duell im Berliner Olympiastadion.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Exklusiv für Sky Q Kunden werden die Partie in Berlin wie auch das Duell zwischen Bielefeld und Mönchengladbach am Nachmittag auf Sky Sport Bundesliga UHD live auch in Ultra HD und HDR übertragen.

Abgeschlossen wird der Bundesliga-Samstag bei Sky um 22.30 Uhr mit "Bundesliga Kompakt" und einer ausführlichen Highlight-Zusammenfassung der Begegnung des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1.

Komplettiert wird der Spieltag bei Sky am "Super Sonntag" mit den Begegnungen zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg sowie zwischen Tabellenführer FC Bayern und dem 1. FSV Mainz 05. Moderatorin Jessica Libbertz begrüßt ab 14.30 Uhr den Sky Experten Lothar Matthäus im Studio.

Armin Veh und Didi Hamann Gäste bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte"

Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte". Gemeinsam mit seinen Gästen wird er das Fußballjahr 2021 eröffnen und über den laufenden Bundesliga-Spieltag sprechen.

In der ersten Sendung des neuen Jahres ist Armin Veh zu Gast. Der Meistertrainer des VfB Stuttgart trainierte während seiner Zeit in der Bundesliga außerdem auch Eintracht Frankfurt, den Hamburger SV, den VfL Wolfsburg und Hansa Rostock. Zuletzt war der gebürtige Augsburger bis Ende 2019 als Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln tätig.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Didi Hamann und Sky Moderator Sebastian Hellmann, der am Samstagabend von der Partie zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 berichtet.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Aktuell haben nur wenige Fans die Möglichkeit, die Spiele live im Stadion zu erleben. Da ist es wichtiger denn je, den Fans ein gutes Angebot zu machen. Sky Ticket bietet hier flexible Alternativen an (skyticket.de). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der 14. Bundesliga-Spieltag bei Sky:

Super Samstag:

14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15.15 Uhr: Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: 1. FC Köln - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" Hertha BSC - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3

21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

22.30 Uhr: "Bundesliga Kompakt" mit VfB Stuttgart - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1

Super Sonntag:

11.30 Uhr: "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 1

13.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Karim Bellarabi" auf Sky Sport News

14.30 Uhr: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg und FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 1

21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

External Communications / Sports

Tel. +49 (0) 89 9958 6883

thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell