Täglich Live-Fußball zum Jahresauftakt bei Sky: der komplette 17. Spieltag der Premier League mit ManUnited gegen Aston Villa, Chelsea gegen ManCity und Southampton gegen Liverpool live und exklusiv

- Von Freitag bis Montag (1. bis 4. Januar) zeigt Sky alle zehn Partien des 17. Spieltags in der Premier League live und exklusiv - Das "Match of the Week" zwischen Southampton und Liverpool am Montagabend mit Sky Experte René Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld - Exklusiv für Sky Q Kunden: FC Chelsea - Manchester City am Sonntag auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 30. Dezember 2020 - Auch nach dem Boxing Day rollt der Ball in England weiter: nach nur einem spielfreien Tag an Silvester steht vom 1. bis 4. Januar bereits der 17. Spieltag der Premier League auf dem Programm. Den letzten Spieltag des Feiertag-Marathons auf der Insel überträgt Sky über vier Tage auf zehn Anstoßzeiten verteilt live und exklusiv.

Eröffnet wird der 17. Spieltag und das Fußballjahr 2021 an Neujahr um 18.20 Uhr von der Partie des FC Everton gegen West Ham United. Im Anschluss daran folgt ab 20.50 Uhr das Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten Manchester United und Aston Villa, das derzeit auf Platz fünf liegt.

Auf zehn Stunden Live-Fußball aus der Premier League am Stück dürfen sich Sky Kunden dann am Samstag freuen. Ab 13.20 Uhr überträgt Sky nacheinander die Partien Tottenham Hotspur gegen Aston Villa, Crystal Palace gegen Sheffield United (ab 15.50 Uhr), Brighton & Hove Albion gegen die Wolverhampton Wanderers (ab 18.20 Uhr) und um 20.50 Uhr West Bromwich Albion gegen den FC Arsenal.

Am Sonntag stehen zunächst die Begegnungen des FC Burnley gegen den FC Fulham ab 12.50 Uhr sowie zwischen Newcastle United und Leicester City ab 15.05 Uhr auf dem Programm.

Zum Abschluss des Tages treffen dann der FC Chelsea und Manchester City aufeinander. Nach nur vier Punkten aus den vergangenen fünf Ligaspielen stehen insbesondere die Londoner um die drei deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger unter Druck, im Spitzenspiel am Sonntag einen Sieg einzufahren. Sky berichtet ab 17.15 Uhr live. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.

Zum Finale des großen Premier-League-Marathons steht am Montagabend ab 20.30 Uhr das "Match of the Week" auf dem Programm. Sky Experte René Adler und Florian Schmidt-Sommerfeld berichten vom Duell zwischen dem von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton und Jürgen Klopps FC Liverpool, der seinen Platz an der Tabellenspitze festigen will.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der 17. Spieltag der Premier League vom 1. bis 4. Januar auf Sky Sport:

Freitag, 1.1.:

18.20 Uhr: FC Everton - West Ham United live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: Manchester United - Aston Villa live auf Sky Sport 1

Samstag, 2.1.:

13.20 Uhr: Tottenham Hotspur - Leeds United live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: Crystal Palace - Sheffield United live auf Sky Sport 1

18.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: West Bromwich Albion - FC Arsenal live auf Sky Sport 1

Sonntag, 3.1.:

12.50 Uhr: FC Burnley - FC Fulham live auf Sky Sport 1

15.05 Uhr: Newcastle United - Leicester City live auf Sky Sport 1

17.15 Uhr: FC Chelsea - Manchester City live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Montag, 4.1.:

20.30 Uhr: "Match of the Week" FC Southampton - FC Liverpool live auf Sky Sport 1

23.00 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 1

