Chubb European Group SE

Chubb ernennt Florian Eisele zum Director Accident & Health (A&H) Continental Europe

Bild-Infos

Download

Zurich (ots)

Chubb hat heute die Ernennung von Florian Eisele zum SVP Director Accident & Health (A&H) Continental Europe bekanntgegeben. Die Ernennung wird zum 1. März 2020 wirksam.

Florian Eisele, der bisher als Country President für Chubb in der Schweiz fungierte, übernimmt die Position von Veronique Brionne, die zum 1. März 2020 Country President der Chubb in Frankreich wird. Dawn Miller folgt auf Florian Eisele als Country President für die Chubb in der Schweiz.

In seiner neuen Funktion wird Florian Eisele für das gesamte Accident & Health-Geschäft der Chubb in Kontinentaleuropa verantwortlich sein. Von seinem Geschäftssitz in Zürich aus wird er an Adam Clifford, Division President der Chubb für Kontinentaleuropa, berichten.

Florian Eisele ist seit 2004 bei Chubb und startete seinerzeit als Financial Lines Underwriter in Düsseldorf. 2007 wechselte er als Senior Underwriter Financial Lines zu Chubb in die Schweiz und leitete die Abteilung ab 2009. 2013 wurde er zum Country Manager für die Schweiz berufen.

"Florian Eisele hat aufgrund seiner starken Führungsqualitäten unser Geschäft in der Schweiz etabliert und zu stetigem Wachstum verholfen. Ich freue mich sehr, dass wir Florian nun die grossartige Gelegenheit bieten können, unser A&H-Geschäft in Kontinentaleuropa auszubauen. Mit seinem breiten Wissen und seinem Verständnis der Branche ist Florian die richtige Person, um unsere Produkte, den Vertrieb und den Service in diesem wichtigen Geschäftsbereich weiterzuentwickeln", erklärt Adam Clifford, Division President für Chubb in Continental Europe.

Pressekontakt:

Sandra Goetschmann

Marketing & Communications Specialist



Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Bärengasse 32, 8001 Zürich

O +41 43 456 7607

sandra.goetschmann@chubb.com | chubb.com/ch

Original-Content von: Chubb European Group SE, übermittelt durch news aktuell