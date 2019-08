ARD Das Erste

ICH WEISS ALLES! Die Schlausten, präsentiert von Jörg Pilawa am Samstag, 24.August 2019, 20:15 Uhr

Erneut treten superschlaue Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Jörg Pilawa an, um 100.000 Euro zu gewinnen. Dafür müssen die Quizzer drei immer schwerer werdende Wissensrunden überstehen.

Zunächst gilt es, ausgewiesene Experten in ihrem Fachgebiet zu schlagen, diesmal Henry Maske als Experte für Muhammad Ali, Dagmar Koller, die alles über den Wiener Opernball weiß, "heute journal"-Moderator Christian Sievers mit dem Thema Donald Trump, sowie Beatrice Egli, die sich bestens mit deutschen Schlagern auskennt.

In der zweiten Runde geht es für die Kandidatinnen und Kandidaten gegen die Schwarm-Intelligenz des gesamten Publikums - und als Höhepunkt dreht sich alles um die Frage: Wer ist so schlau wie die drei Quiz-Giganten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz? Denn nur wer Günther Jauch, Armin Assinger und Susanne Kunz schlägt, hat auch die Chance auf 100.000 Euro. In den bisherigen fünf Ausgaben von ICH WEISS ALLES! haben drei Kandidaten das Unmögliche möglich gemacht.

ICH WEISS ALLES! ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF in Zusammenarbeit mit I&U TV.

