Mike Tyson gegen Roy Jones Jr.: der Showkampf der beiden lebenden Boxlegenden in der Nacht vom 28. auf den 29. November live bei Sky

Unterföhring

- Ab 3.00 Uhr überträgt Sky die Kampfnacht in Los Angeles als Pay-per-View-Event live, bereits ab 2.30 Uhr zeigt Sky die Vorberichterstattung für alle Kunden frei empfangbar - Das Pay-per-View-Ticket für die Veranstaltung im Staples Center ist ab sofort unter sky.de/boxen sowie telefonisch unter 089/99727980 bestellbar - Bei Bestellung wird die Live-Übertragung auf Sky Sport 3 freigeschaltet, Voraussetzung ist die Nutzung eines Sky Receivers

Unterföhring, 17. November 2020 - In der Nacht vom 28. auf den 29. November treffen zwei der größten Boxer aller Zeiten aufeinander. Mike Tyson wurde im Alter von 20 Jahren der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte und dominierte über viele Jahre die Gewichtsklasse. Roy Jones Jr. errang vom Mittelgewicht bis hinauf ins Schwergewicht Weltmeister-Titel in fünf Gewichtsklassen und gilt als einer der besten Boxer, der jemals in den Ring stieg.

Sky überträgt den Showkampf zwischen den beiden lebenden Boxlegenden live. Alle Sky Kunden mit einem Sky Receiver haben die Möglichkeit, den Kampf zu bestellen und live dabei zu sein. Unter der Bestellnummer 130 kann das Box-Comeback des Jahres ab sofort zum Preis von 20 Euro entweder online unter sky.de/boxen oder telefonisch unter der Nummer 089/99727980 bestellt werden. Bis Freitag, 27. November um 12.00 Uhr gilt der ermäßigte Frühbucherpreis von 15 Euro. Bei Bestellung wird die Live-Übertragung auf Sky Sport 3 freigeschaltet.

Bereits im Jahr 2003 schien das Duell der beiden Giganten zum Greifen nahe, bevor sich Roy Jones Jr. dazu entschloss, ins Halbschwergewicht zurückzukehren. 17 Jahre danach kommen Boxfans nun endlich in den Genuss des Aufeinandertreffens der beiden Boxlegenden im Ring. Mike Tyson (54) bestritt seinen letzten Profikampf im Jahr 2005, Roy Jones Jr. (51) war bis 2018 über drei Jahrzehnte durchgehend aktiv.

In der Kampfnacht stimmt Sky die Zuschauer ab 2.30 Uhr auf das Duell ein. Die halbstündige Vorberichterstattung ist für alle Sky Abonnenten freigeschaltet. Ab 3.00 Uhr sehen Besteller des Tickets dann die Live-Übertragung der Veranstaltung im Staples Center in Los Angeles.

Im Rahmen der Live-Übertragung zeigt Sky neben dem Duell zwischen Mike Tyson und Roy Jones Jr. auch die Vorkämpfe Jake Paul gegen Nate Robinson, Badou Jack gegen Blake McKernan und Viddal Riley gegen Rashad Coulter.

