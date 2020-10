Sky Deutschland

Skater-Comedyserie "Betty" ab Dezember bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Eine eingeschworene Gruppe junger Mädchen navigiert durch die von Männern dominierte Welt der New Yorker Skateboardfahrer - Die sechsteilige erste Staffel der HBO-Serie ab 8. Dezember auf Sky Atlantic - Als komplettes Box Set auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

Die eng befreundete All-Girl-Skate-Crew verbringt ihre Tage damit, durch die von Männern dominierten Skateparks zu ziehen, mit den Typen dort abwechselnd zu flirten, zu streiten oder Gras zu rauchen: Die sechsteilige Comedyserie "Betty" ist am 8. und 15. Dezember jeweils mit drei Episoden am Stück ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen und ab 8. Dezember als komplettes Box Set auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. HBO hat bereits die Produktion einer zweiten Staffel bestätigt.

Über "Betty":

Eine Gruppe von Freunden, die All-Girl-Skate-Crew, verbringt ihre Tage damit, Skater-Tricks zu lernen, Gras zu rauchen und mit den Typen zu streiten oder zu flirten, die den Skatepark in ihrem New Yorker Bezirk für sich alleine beanspruchen. Da wäre die eigenwillige und loyale Janay (Dede Lovelace), Honeybear (Moonbear), die äußerlich ruhig wirkt, in deren Innern aber emotionale Kämpfe toben; Kit (Nina Moran) ist ein kleines Kind im Körper einer Frau, humorvoll und liebenswert. Die attraktive Straßengöre Indigo (Ajani Russell) hängt gerne im Van eines Freundes ab, um dort Gras zu rauchen. Und dann ist da noch die scharfsinnige, aber zurückhaltende Camille (Rachelle Vinberg), die von den Typen im Skatepark anerkannt ist und als einziges Girl Einlass in die Halfpipehallen hat.

"Betty" basiert auf dem Indie-Film "Skate Kitchen" von Crystal Modelle, die auch für die sechsteilige Serienversion verantwortlich zeichnet, und erzählt von diversen Mädchen, die sich in einer Gruppe zusammenschließen, um sich gemeinsam gegen die überwiegend männlich orientierte Skaterwelt New Yorks behaupten wollen. In den Hauptrollen sind Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell, und Rachelle Vinberg zu sehen, die auch bereits im Film "Skate Kitchen" mitwirkten. "Betty" ist seit den 1980ern ein Ausdruck für Skaterinnen, aber auch für Mädchen, die im Skatepark sitzen und den Jungs zusehen.

Die Gewinnerin des Sundance Grand Jury Prize, Crystal Moselle ("The Wolfpack"), und Lesley Arfin ("Love"), die für ihre Arbeit an der ersten Staffel von HBOs "Girls" mit einem Preis der Writers Guild of America ausgezeichnet wurde, fungieren als ausführende Produzenten und Autoren der ersten Staffel. Moselle führte bei allen sechs Episoden auch die Regie.

Facts:

Originaltitel: "Betty", Comedyserie, 6 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2020. Drehbuch: Crystal Moselle, Lesley Arfin. Regie: Crystal Moselle. Ausführende Produzenten: Crystal Moselle, Lesley Arfin, Igor Srubshchik, Jason Weinberg. Darsteller: Nina Moran, Dede Lovelace, Moonbear, Ajani Russell, Rachelle Vinberg), Reza Nader, Edmund Donovan, Caleb Eberhardt, Jules Lorenzo, Brenn Lorenzo, Katerina Tannenbaum.

Ausstrahlungstermine:

Am 8. und 15. Dezember, jeweils ab 20.15 Uhr mit drei Episoden am Stück. Ebenfalls ab 8. Dezember als komplettes Box Set auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

Über Sky Ticket:

Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Birgit Ehmann

External Communications

Tel: 089/9958 6850

birgit.ehmann@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkySerien

twitter.com/BirgitEhmann



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell