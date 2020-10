Sky Deutschland

Der Auftakt der UEFA Champions League live und exklusiv bei Sky: Borussia Dortmund bei Lazio Rom am Dienstag und FC Bayern gegen Atlético Madrid am Mittwoch

- Nur Sky zeigt in der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore sowie die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine im Verlauf des Wettbewerbs live

- Während der Gruppenphase überträgt Sky an jedem Abend je ein Topspiel eines deutschen Vereins live und exklusiv, insgesamt zwölf Einzelspiele

- Lazio Rom - Borussia Dortmund am Dienstag ab 19.30 Uhr mit Sky Experte Didi Hamann und Karl-Heinz Riedle

- FC Bayern - Atlético Madrid am Mittwoch ab 19.30 Uhr mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Dennis Aogo

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

- Exklusiv für Sky Q Kunden überträgt Sky ausgewählte Topspiele der Königsklasse auf Sky Sport UHD erstmals auch live in UHD und HDR, zum Auftakt das Spiel des FC Bayern gegen Atlético

- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunkte aller Partien der UEFA Champions League bereits während der laufenden Spiele nur bei Sky

- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar

Weniger als zwei Monate nach dem Finale der Vorsaison und dem Triumph des FC Bayern München in Lissabon startet am Dienstag die UEFA Champions League in die neue Spielzeit. Zum Auftakt überträgt Sky die Einzelspiele von Borussia Dortmund bei Lazio Rom am Dienstag sowie des FC Bayern München gegen Atlético Madrid am Mittwoch live und exklusiv.

Am Dienstagabend begrüßt Moderator Michael Leopold die Zuschauer um 19.30 Uhr aus dem Studio. Seine Gäste sind Sky Experte Didi Hamann und Karl-Heinz Riedle. Der Held des Dortmunder Champions-League-Sieges von 1997 spielte vor seiner Zeit beim BVB auch drei Jahre für Lazio. Kommentator der Partie im Stadio Olimpico ist Kai Dittmann.

Das erste Spiel des FC Bayern steht am Mittwochabend auf dem Programm. Der Vorjahressieger, der auf seinem Weg zum Titel alle elf Spiele gewann, empfängt Atlético Madrid. Gäste bei Moderator Sebastian Hellmann sind ab 19.30 Uhr die Sky Experten Lothar Matthäus und Dennis Aogo. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die 90 Minuten in der Allianz Arena.

Alle weiteren Partien des 1. Spieltags, darunter unter anderem die Begegnungen Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig - Basaksehir, Paris Saint-Germain - Manchester United und Ajax Amsterdam - FC Liverpool überträgt Sky an beiden Abenden in der exklusiven Original Sky Konferenz mit jeweils zwei Partien zur frühen Anstoßzeit um 18.55 Uhr und sechs Paarungen ab 21.00 Uhr.

Die Einzelspiele der zweiten deutschen Mannschaft werden an jedem Abend ab Mitternacht in voller Länge ausgestrahlt.

Die Königsklasse und ihr Titelverteidiger erstmals auch in HDR

Nach dem erfolgreichen Start mit zwei Bundesliga-Spielen pro Spieltag zeigt Sky ab dieser Saison erstmals auch ausgewählte Topspiele der UEFA Champions League live und exklusiv in UHD und HDR (High Dynamic Range). Die ersten Partien in UHD HDR sind die Gruppenspiele Bayern München gegen Atletico Madrid (21.10.) und Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid (27.10.) am ersten und zweiten Spieltag. HDR bietet den Zuschauern mit einem geeigneten Fernsehgerät noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast.

Die Höhepunkte der Gruppenphase 2020/21 live und exklusiv bei Sky

Sky Kunden und Nutzer von Sky Ticket erleben das Beste der Königsklasse auch dieser Saison exklusiv. Im Rahmen der Original Sky Konferenz wird nur Sky alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen, darüber hinaus die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine. Während der Gruppenphase wird Sky an jedem Abend ein ausgewähltes Topspiel eines deutschen Vereins live übertragen.

Zu den Höhepunkten, die Sky Kunden während der Gruppenphase exklusiv erleben können, zählen unter anderem die zwei Begegnungen des FC Bayern gegen den FC Salzburg (3. und 25.11.) sowie die Spitzenspiele von Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid (27.10.) und RB Leipzig bei Paris Saint-Germain (24.11.) und gegen Manchester United (8.12.). Alle insgesamt zwölf Einzelspiele, die Sky während der Gruppenphase live überträgt, werden um 21.00 Uhr angepfiffen.

Neben den genannten Einzelspielen zeigt Sky auf Sky Sport 1 an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League live.

Im Rahmen der Original Sky Konferenz wird Sky von allen Begegnungen der deutschen Mannschaften bis zu 30 Minuten live übertragen. Von den nur zwei Partien umfassenden Konferenzen um 18.55 Uhr werden bis zu 50 Minuten jedes Spiels live bei Sky zu sehen sein, darunter unter anderem Lokomotive Moskau - FC Bayern (27.10.), beide Spiele von Borussia Mönchengladbach gegen Schachtar Donezk (3. und 25.11.), RB Leipzig bei Basaksehir (2.12.) und Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg (8.12.)

Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming Service Sky Ticket live dabei sein

Die Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Fußballfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League nur für Sky Kunden verfügbar

Abonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen der UEFA Champions League auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an.

"Champions Corner", Highlights, Stimmen: die Königsklasse im Free-TV auf Sky Sport News

Auch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse den Abonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News während der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. Moderator Martin Winkler und seine Gäste Patrick Owomoyela, Daniel Baier und Riccardo Basile begleiten und analysieren in "Champions Corner" an beiden Abenden ab 20.50 Uhr das Geschehen in den Stadien.

Darüber hinaus berichtet Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch rund um den Spieltag umfassend aus der Königsklasse. Neben prominenten Gästen rund um die anstehenden Begegnungen sind hier unter anderem die Pressekonferenzen der deutschen Vereine zu sehen. Außerdem wird die Live-Vorberichterstattung im Rahmen des "Champions Countdown" und des "Dienstag/Mittwoch der Champions" auch frei empfangbar auf Sky Sport News ausgestrahlt.

Unmittelbar nach Spielende sind auf Sky Sport News im Rahmen von "Champions Corner" und der "Late Night News" ab 23.00 Uhr bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zu sehen. Ab 0.00 Uhr sind in "Alle Spiele, alle Tore kompakt" die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends im Free-TV zu sehen.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League 2020/21 live bei Sky Sport:

Dienstag:

18.30 Uhr: "Champions Countdown" und die Original Sky Konferenz ab 18.50 Uhr und ab 20.55 Uhr live auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und Lazio Rom - Borussia Dortmund auf Sky Sport 2 HD

20.50 Uhr: "Champions Corner" auf Sky Sport News, "Champions Corner + Live" auf Sky Sport 3 HD

Mittwoch:

18.30 Uhr: "Champions Countdown" und die Original Sky Konferenz ab 18.50 Uhr und ab 20.55 Uhr live auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und FC Bayern München - Atlético Madrid auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport 4 HD

20.50 Uhr: "Champions Corner" auf Sky Sport News, "Champions Corner + Live" auf Sky Sport 3 HD

