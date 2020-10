Sky erwirbt Dokumentation "My Name Is Francesco Totti" von Vision Distribution für Sky Deutschland und Sky UK

Sky Deutschland

- Eine Dokumentation über das Leben des italienischen Fußballstars von Alex Infascelli - Die Verträge wurden rechtzeitig vor der Weltpremiere auf dem Internationalen Film Festival von Rom geschlossen - Ausstrahlung in Deutschland im Dezember auf Sky One

Vision Distribution hat "My Name Is Francesco Totti" ("Mi Chiamo Franceso Totti") des römischen Regisseurs Alex Infascelli ("S is for Stanley", "2015") an Sky UK und Sky Deutschland verkauft. Der Dokumentarfilm basiert auf dem Buch "Francesco Totti: Der ewige Kapitän", verfasst von Francesco Totti und Paolo Condò und verfolgt die außergewöhnliche Karriere der Fußball-Legende. Neben zahlreichem Archivmaterial aus der Karriere des italienischen Fußballstars gibt es bislang unveröffentlichte private Heimvideos und Fotos von Totti und seiner Familie. Der Film feiert seine Weltpremiere am 17. Oktober auf dem Internationalen Filmfestival in Rom. Die Ausstrahlung bei Sky in Deutschland erfolgt voraussichtlich im Dezember auf Sky One.

Der Kapitän höchstpersönlich erzählt die Geschichte seiner fabelhaften Fußball-Karriere: Am Abend vor seinem Rückzug von der aktiven Laufbahn kehrt Francesco Totti zu seinen frühesten Erinnerungen zurück und durchläuft seine beispiellose Karriere als Film: Bilder und Gefühle fließen zwischen Schlüsselmomenten seiner Karriere, Blitzlichtern aus seinem persönlichen Leben und seinen Erinnerungen ineinander. "My Name is Francesco Totti" ist eine intime Erzählung in der Ich-Perspektive, die Geschichte des Sportlers, die Geschichte des Mannes.

Dr. Malte Probst, Senior Vice President Film & Entertainment bei Sky Deutschland: "Francesco Totti ist mehr als nur einer der besten und meistbewunderten Fußballspieler der Welt, er ist eine Ikone und einer der wahren Helden der Stadt Rom. Die Dokumentation von Regisseur Alex Infascelli ist gleichzeitig ein faszinierendes Porträt Tottis sowie des Landes Italien von den 80er-Jahren bis heute."

"My Name Is Francesco Totti" wurde produziert von The Apartment und Wildside mit Capri Entertainment und Freemantle, mit Vision Distribution und Rai Cinema in Kooperation mit Sky und Amazon Prime Video.

