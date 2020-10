Sky Deutschland

Glänzt Everton mit James und Ancelotti auch gegen Klopp? Der komplette fünfte Premier League Spieltag mit Everton gegen Liverpool und ManCity gegen Arsenal live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- "Match of the Week" zwischen Everton und Liverpool am Samstag ab 13.00 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Premier-League Experte Raphael Honigstein - Alle zehn Partien am Wochenende live und exklusiv, darunter auch Manchester City gegen FC Arsenal am Samstag ab 18.20 Uhr und Leicester City gegen Aston Villa am Sonntag ab 20.05 Uhr - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Unterföhring, 16. Oktober 2020 - Die Premier League kehrt am morgigen Samstag aus der zweiwöchigen Länderspielpause zurück. Höhepunkt des fünften Spieltags ist dabei das Merseyside-Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool. Das Team von Carlo Ancelotti ist das Premier League Team der Stunde und konnte alle vier Ligaspiele zum Start gewinnen. Allen voran der Ex-Bayer James Rodriguez, der ablösefrei von Real Madrid verpflichtet wurde, konnte dabei überzeugen. Jetzt wartet der Stadtrivale und aktuelle Meister FC Liverpool auf die Toffees. Das Team von Jürgen Klopp erlebte am vierten Spieltag ein 2-7 Fiasko bei Aston Villa und setzt am Wochenende auf Wiedergutmachung.

Am Samstag ab 13.00 Uhr überträgt Sky das Merseyside-Derby als "Match of the Week". Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Premier-League-Experte Raphael Honigstein werden die Zuschauer zunächst auf das Topspiel einstimmen und im Anschluss die 90 Minuten aus dem Studio kommentieren. In "What a strike!" analysieren Schmidt-Sommerfeld und Honigstein dann die Ereignisse beim Topspiel und geben einen Ausblick auf den restlichen Spieltag.

Insgesamt überträgt Sky auch am 5. Spieltag wieder alle zehn Spiele live und exklusiv. Der FC Chelsea spielt am Samstag gegen Southampton (15.50 Uhr), gefolgt vom zweiten Topspiel des Tages Manchester City gegen FC Arsenal (18.20 Uhr). Zum Abschluss des Tages trifft Newcastle United auf Manchester United (20.50 Uhr).

Am Sonntag überträgt Sky ab 12.50 Uhr, zunächst die Partie zwischen Sheffield United und FC Fulham, dann Crystal Palace gegen Brighton & Hove Albion (14.55 Uhr) und anschließend Tottenham Hotspur gegen West Ham United (17.20 Uhr).

Besondere Aufmerksamkeit liegt am späten Sonntagabend (ab 20.05 Uhr auf Sky) auf dem Duell zwischen Leicester City und Aston Villa. Aktuell treffen hier der Zweit- und Drittplatzierte aufeinander. Insbesondere Aston Villa machte zuletzt durch den Kantersieg gegen den FC Liverpool Furore.

Komplettiert wird der Spieltag am Montag mit den Begegnungen zwischen West Bromwich Albion und FC Burnley (ab 18.20 Uhr) sowie Leeds United gegen Wolverhampton Wanderers (20.50 Uhr).

Sky Sport 1 - die Heimat der Premier League bei Sky

Sky Sport 1 ist auch in der Saison 2020/21 die feste Heimat der Premier League bei Sky: ob Live-Übertragungen, zeitversetzte Spiele oder Magazine - Fans des englischen Fußballs finden alles auf einem Sender. Hier können Sky Kunden alle 380 Spiele in voller Länge sehen, davon mindestens 232 Partien live und alle weiteren Partien zeitversetzt in voller Länge.

Das Flaggschiff der Premier League bei Sky ist der "Super Sunday", in der Regel am Sonntag ab 17.00 Uhr, in dem Moderator und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld mit einem wechselnden Sky Experten durch das "Match of the Week" und die Highlight-Sendung "What a strike!" führt.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der 5. Spieltag der Premier League von Samstag bis Montag auf Sky Sport 1:

Samstag:

13.00 Uhr: "Match of the Week" FC Everton - FC Liverpool live Moderation/Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld, Raphael Honigstein

15.30 Uhr: "What a strike!"

15.50 Uhr: FC Chelsea - FC Southampton live

18.20 Uhr: Manchester City - FC Arsenal live

20.50 Uhr: Newcastle United - Manchester United live

Sonntag:

12.50 Uhr: Sheffield United - FC Fulham live

14.55 Uhr: Crystal Palace - Brighton & Hove Albion live

17.20 Uhr: Tottenham Hotspur - West Ham United live

20.05 Uhr: Leicester City - Aston Villa live

22.15 Uhr: "Kompakt", 5. Spieltag

Montag:

18.20 Uhr: West Bromwich Albion - FC Burnley live

20.50 Uhr: Leeds United - Wolverhampton Wanderers live

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell