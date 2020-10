Sky Deutschland

Gruselfest der Extraklasse: Sky zeigt ab Freitag die besten Horror-Hits auf Sky Cinema Halloween

Unterföhring (ots)

- Pop-up Sender Sky Cinema Halloween vom 23. Oktober bis 1. November - Mit neuesten Horror-Hits wie "Doctor Sleeps Erwachen", "Zombieland: Doppelt hält besser", "ES: Kapitel 2", "Happy Deathday 2U", "Wir", "The Silence", "BrightBurn: Son of Darkness", "Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot", "The Dead Don't Die" und "Annabelle 3" exklusiv auf Sky - 65 Filme mit den besten Horror-Klassikern aller Zeiten: Sieben "Nightmare on Elm Street"-Schocker, die komplette "Final Destination"-Reihe, die ersten drei "Scream"-Erfolge, dazu Grusel-Meisterwerke wie "Der Exorzist - Director's Cut" und "Blair Witch Project" - Neue Horror-Serie: das Sky Original "Hausen" mit Charly Hübner in einem Plattenbau mit finsterem Eigenleben ab 29. Oktober komplett auf Abruf und am 1. November als Marathon auf Sky Cinema Halloween - Alle Horror-Hits mit Sky Q und Streamingdienst Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf, mehr Infos unter www.sky.de/halloween

Unterföhring, 19. Oktober 2020 - Halloween steht vor der Tür und auch dieses Jahr präsentiert Sky wieder einen Grusel-Marathon der Extraklasse. Auf dem Pop-up Channel Sky Cinema Halloween sorgen vom 23. Oktober bis 1. November 65 Horror-Hits für Gänsehaut-Garantie rund um die Uhr. Mit dabei sind neueste Kracher wie "Doctor Sleeps Erwachen", "Zombieland: Doppelt hält besser", "ES: Kapitel 2" und "Happy Deathday 2U", die exklusiv auf Sky zu sehen sind. Aber auch zahlreiche Klassiker wie Freddy Krueger in sieben "A Nightmare on Elm Street"-Schockern, die komplette "Final Destination"-Reihe und "Der Exorzist" gehören zum Angebot.

Wenn Ewan McGregor in "Doctor Sleeps Erwachen" als Danny Torrance ins Hotel des Grauens zurückkehrt, darf man einige schaurige Momente erwarten. Das Sequel von Stanley Kubricks "The Shining" läuft exklusiv bei Sky. Genauso wie die erneut äußerst amüsante Fortsetzung "Zombieland: Doppelt hält besser", bei der Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin wieder auf Zombie-Jagd gehen. Wie "Doctor Sleeps Erwachen" basiert auch "ES: Kapitel 2" auf einem Roman von Horror-Meister Stephen King. Und auch diese Kult-Fortsetzung ist exklusiv auf Sky zu sehen.

Eins, zwei... Freddy kommt vorbei

Was wäre Halloween ohne Freddy Krueger? Der Springwood-Schlitzer zählt seit seinem ersten Auftritt in Wes Cravens 1984er Horror-Sensation "A Nightmare on Elm Street" zu den berühmtesten Monstern der Filmgeschichte. Sky Cinema Halloween zeigt nicht nur den Klassiker, sondern auch sechs seiner Fortsetzungen, in denen Freddy weiter die Menschen heimsucht. Berühmt und berüchtigt ist auch die "Final Destination"-Reihe: für ihre hinterhältigen Arten zu Sterben. Auf James Wongs "Final Destination"-Überraschung von 2000 folgten vier Fortsetzung. Sky Cinema Halloween zeigt sie alle! Das komplette Horror-Programm ist außerdem auch auf Abruf und mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit verfügbar.

Die Highlights von Sky Cinema Halloween

Freitag, 23. Oktober:

20.15 Uhr: "A Nightmare on Elm Street" 21.50 Uhr: "Nightmare II - Die Rache" 23.20 Uhr: "Guardians of the Tomb"

Samstag, 24. Oktober:

20.15 Uhr: "Nightmare III - Freddy Krueger lebt" 21.55 Uhr: "Nightmare On Elmstreet 4" 23.30 Uhr: "Little Monsters"

Sonntag, 25. Oktober:

20.15 Uhr: "Nightmare On Elm Street 5: Das Trauma" 21.45 Uhr: "Freddys New Nightmare" 23.40 Uhr: "Wir"

Montag, 26. Oktober:

20:15 Uhr: "The Demon Hunter" 21.40 Uhr: "Zombiber" 23.00 Uhr: "Shark Lake"

Dienstag, 27. Oktober:

20.15 Uhr: "Stephan King's Schlafwandler" 21.45 Uhr: "Shark Night" 23.20 Uhr: "Bone Tomahawk"

Mittwoch, 28. Oktober:

20.15 Uhr: "Cabin Fever - The New Outbreak" 21.55 Uhr: "Nightmare on Elm Street" 23.30 Uhr: "The Possession of Hannah Grace"

Donnerstag, 29. Oktober:

18.20 Uhr: "Scream - Schrei!" 20.15 Uhr: "Der Exorzist - Director's Cut" 22.30 Uhr: "The Silence"

Freitag, 30. Oktober:

20.15 Uhr: "Final Destination" 21.55 Uhr: "Final Destination 2" 23.30 Uhr: "Final Destination 3"

Samstag, 31. Oktober:

20.15 Uhr: "Final Destination 3" 21.50 Uhr: "Final Destination 4" 23.15 Uhr: "Final Destination 5"

Sonntag, 1. November:

18.10 Uhr - 00.15 Uhr: "Hausen", Folge 1-6

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich

