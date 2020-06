"The Guy" radelt wieder: die vierte Staffel "High Maintenance" im August bei Sky

Sky Deutschland

- Ab 4. August auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Kreiert von Ben Sinclair ("Sisters") und seiner Ehefrau Katja Blichfeld ("30 Rock") - Staffeln eins bis drei ebenfalls auf Abruf verfügbar

"The Guy" ist wieder mit dem Fahrrad unterwegs und beliefert seine abgedrehte urbane New Yorker Kundschaft mit Drogen. Ab dem 4. August ist die vierte Staffel der skurrilen und teilweise melancholischen HBO-Serie wahlweise auf Deutsch oder Englisch immer dienstags um 22.00 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Die vorherigen Staffeln sind auf Sky Box Set auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über "High Maintenance":

"The Guy" (Ben Sinclair) bekommt unverhofft einen neuen, felligen Freund, der ihm nicht mehr von der Seite weicht. Nachdem "The Guy" keinen Besitzer des Hundes ausfindig machen kann, adoptiert er den Vierbeiner und nimmt ihn zunächst im Rucksack mit auf seine Touren und besorgt später einen Beiwagen für sein Fahrrad.

Wie schon in den vorherigen Staffeln beschert uns jede Episode Einblick in das Leben der unterschiedlichsten New Yorker: Von der Journalistin, die einen Bericht über die verzwickte Ehe ihrer Eltern schreiben möchte und dabei die Beziehung zu ihrem Freund belastet, über einen Typen, der sein Geld als singendes Telegramm verdient, das keiner wirklich hören möchte, bis hin zur Hausmeisterin, die Platzangst hat und von Helen Hunt besessen ist. "High Maintenance" bietet detaillierte, manchmal urkomische und ergreifende Charakterstudien. Erstreckt über den Zeitraum eines Jahres, konzentriert sich die Handlung dieser Staffel auf die Zyklen der Erneuerung, die Netze menschlicher Verbindungen und die Verwurzelung im sich ständig verändernden Ökosystem von New York City.

Facts:

Originaltitel: "High Maintenance", Comedyserie, 9 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2020. Regie: Ben Sinclair, Katja Blichfeld. Drehbuch: Ben Sinclair, Katja Blichfeld. Ausführende Produzenten: Ben Sinclair, Katja Blichfeld, Russel Gregory. Darsteller: Crystal Monee Hall, Heléne Yorke, Ken Leung, Julianna Luna Vasquez, Avery Monsen, Rob Morgan, Max Jenkins, Chris Roberti, Becca Blackwell, Chris McKinney, Birgit Huppuch, Ira Glass, Nick Kroll, Rebecca Hall, Larry Owens, Calvin Leon Smith.

Ausstrahlungstermine:

Ab 4. August 2020 immer dienstags wahlweise auf Deutsch oder im Original ab 22.00 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Die drei vorherigen Staffeln stehen ebenfalls auf den zuvor genannten Services auf Abruf zur Verfügung.

