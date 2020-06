Sky Deutschland

Der DFB-Pokal ist zurück: die Halbfinal-Begegnungen Saarbrücken gegen Leverkusen am Dienstag und Bayern gegen Frankfurt am Mittwoch live bei Sky

Unterföhring (ots)

- "Was bisher geschah" und Saarbrücken - Leverkusen: Die Zusammenfassung des bisherigen Wettbewerbs sowie die Vorberichterstattung mit Sebastian Hellmann und Dirk Lottner am Dienstag ab 19.45 Uhr

- Bayern - Frankfurt mit Sky Experte Heribert Bruchhagen und Jessica Libbertz am Mittwoch ab 20.15 Uhr

- Zusätzlich zur Grundeinstellung "Original" können Sky Zuschauer auch die alternative Audio-Option mit eingespielter Publikumsatmosphäre anwählen

- Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Dreieinhalb Wochen nach der Bundesliga meldet sich in dieser Woche auch der DFB-Pokal zurück. Nach einer langen Zeit des Wartens kämpfen am Dienstag- und Mittwochabend die vier verbliebenen Mannschaften um das Finalticket für den 4. Juli in Berlin.

Gleich zum Auftakt wird es historisch: Mit dem 1. FC Saarbrücken steht erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs ein Viertligist im Halbfinale. Die Saarländer, die nach dem Saisonabbruch der Regionalliga Südwest in die 3. Liga aufgestiegen sind, wollen nun die Sensation perfekt machen und ins Pokalfinale einziehen. Mit dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf konnten sie bereits zwei Bundesligisten ausschalten - am Dienstagabend wartet im ersten Pflichtspiel seit drei Monaten Bayer 04 Leverkusen.

Moderator Sebastian Hellmann begrüßt im Studio Dirk Lottner, der die Saarbrücker Mannschaft bis Dezember und während der ersten beiden Runden des DFB-Pokals trainierte. Die Berichterstattung bei Sky beginnt um 19.45 Uhr mit "Was bisher geschah", einer halbstündigen Zusammenfassung des bisherigen Wettbewerbs.

Am Mittwochabend kommt es in der Allianz-Arena zu einer Neuauflage des Pokalfinals von 2018, in dem Eintracht Frankfurt den FC Bayern bezwingen konnte. Während die Gäste in München erneut für eine Überraschung sorgen wollen, will der Rekordmeister und Titelverteidiger mit einem Sieg die Hoffnung auf den Triple-Gewinn wahren. Moderatorin Jessica Libbertz und Sky Experte Heribert Bruchhagen, der über 12 Jahre als Vorstandsvorsitzender und Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt tätig war, melden sich ab 20.15 Uhr.

Alternative Audio-Option bei beiden Partien verfügbar Wie bereits bei den Bundesliga-Übertragungen von Sky steht am Dienstag und Mittwoch auch im DFB-Pokal-Halbfinale die neue frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Übertragungen des DFB-Pokal-Halbfinals sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Das Halbfinale des DFB-Pokals auf Sky Sport 2 HD

Dienstag: 19.45 Uhr: "Was bisher geschah" und 1. FC Saarbrücken - Bayer 04 Leverkusen, Kommentator: Kai Dittmann, Moderation: Sebastian Hellmann, Gast: Dirk Lottner

Mittwoch: 20.15 Uhr: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt, Kommentator: Wolff-Christoph Fuss, Moderation: Jessica Libbertz, Gast: Heribert Bruchhagen

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Sports Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6883

thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell