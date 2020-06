Sky Deutschland

Fredi Bobic und Armin Veh am Sonntagabend bei "Sky90", "Wontorra - der Fußball-Talk" mit Robin Dutt und Christian Heidel am Samstag auf Sky Sport News HD

- "Sky90" am Sonntag um 19.55 Uhr direkt nach dem Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

- "Wontorra - der Fußball-Talk" am Samstag direkt nach Abpfiff um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

- Die Spieltagsvorschau "Dein Verein Spezial" am Freitagabend ab 21.00 Uhr mit Yannick Erkenbrecher, Manuel Baum und Erik Meijer sowie den zugeschalteten Gästen Markus Krösche, Stefan Kießling, Paulo Sergio, Mike Hanke und Sky Experte René Adler

Am Wochenende rollt bei Sky nicht nur der Ball in der Bundesliga und 2. Bundesliga, sondern es wird auch wieder intensiv über das aktuelle Geschehen und die Ergebnisse des 30. Spieltags diskutiert. Zum Auftakt am Freitagabend wirft "Dein Verein Spezial" einen Blick auf den bevorstehenden Spieltag, Jörg Wontorra meldet sich am Samstag direkt nach Abpfiff der Nachmittagsspiele der Bundesliga um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD und Patrick Wasserziehr begrüßt die am Sonntag ab 19.55 Uhr zum Abschluss des Spieltags bei "Sky90".

"Sky90" mit Fredi Bobic und Armin Veh

Direkt nach der Partie des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln begrüßt Patrick Wasserziehr am Sonntag ab 19.55 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90". Zu Gast ist dieses Mal Fredi Bobic. Mit dem Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, dessen Mannschaft sich zuletzt mit zwei Siegen Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte, spricht er unter anderem über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den bevorstehenden Transfersommer.

Ebenfalls im Studio ist Armin Veh. Der Stuttgarter Meistertrainer von 2007, der in der Bundesliga außerdem Hansa Rostock, den VfL Wolfsburg, den HSV und Eintracht Frankfurt trainierte, wird unter anderem über das Duell zwei seiner Ex-Klubs am Sonntag sprechen. Der 1. FC Köln, für den er bis vor Kurzem als Geschäftsführer arbeitete, ist am Sonntagnachmittag beim FC Augsburg zu Gast ist, für den der gebürtige Augsburger Veh als Spieler und Trainer tätig war.

Komplettiert wird die Runde von Sky Moderator Sebastian Hellmann und Max-Jacob Ost, der als Mitbegründer und Moderator des "Rasenfunk" durch drei regelmäßige Fußball-Podcasts führt.

"Wontorra - der Fußball-Talk" mit Robin Dutt und Christian Heidel

Bereits am Samstag talkt Jörg Wontorra. Direkt nach Abpfiff der Nachmittagsspiele der Bundesliga spricht er ab 17.30 Uhr unter anderem mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer und -Manager Robin Dutt sowie Christian Falk, der für Sport-Bild über den FC Bayern und die Nationalmannschaft berichtet. Die Zuschauer werden unmittelbar nach dem Spielende in den Stadien mit kontroversen Meinungen, spannenden Diskussionen und ersten Stimmen von den Vereinen versorgt. Per Live-Schalte wird auch Christian Heidel mitdiskutieren, der nach 24 Jahren als Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05 zuletzt bis März 2019 drei Jahre lang in gleicher Funktion beim FC Schalke tätig war.

"Wontorra - der Fußball-Talk" wird am Samstag ab 17.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App ausgestrahlt.

"Dein Verein Spezial" am Freitagabend mit Markus Krösche, Stefan Kießling, Paulo Sergio, René Adler und Mike Hanke

Bereits am Freitagabend um 21.00 Uhr eröffnet "Dein Verein Spezial" den 30. Bundesliga-Spieltag bei Sky und liefert einen Überblick über das Bundesliga-Wochenende. Moderator Yannick Erkenbrecher, U20-Nationaltrainer Manuel Baum und Sky Experte Erik Meijer beleuchten die anstehenden Partien.

Per Live-Schalte sind dieses Mal RB-Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche und der ehemalige Nationalspieler Mike Hanke mit dabei. Außerdem werden vor dem Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern Paulo Sergio, Stefan Kießling und Sky Experte René Adler zugeschaltet.

Die Sendung wird sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

Die Talks am 30. Bundesliga-Spieltag bei Sky

Freitag: 21.00 Uhr: "Dein Verein Spezial" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD

Samstag: 17.30 Uhr: "Wontorra - der Fußballtalk" auf Sky Sport News HD

Sonntag: 19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

