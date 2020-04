Sky Deutschland

Sky Original "Temple" ab 30. April bei Sky

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

- Die komplette erste Staffel ab 30. April über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf sowie auf Sky Atlantic HD - Mit Mark Strong ("Shazam!", "1917") und Carice van Houten ("Game of Thrones") - Britische TV-Adaption der norwegischen Dramaserie "Valkyrien" - Link zum Download des Trailers: https://we.tl/t-JShUFLhQFM

Der Chirurg Daniel Milton gründet heimlich eine illegale Klinik, doch das Behandeln von Patienten, die es sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht leisten können, offiziell eine Klinik aufzusuchen, ist nur ein Vorwand. Daniel hat seine ganz eigene Agenda. Das britische Sky Original "Temple" ist ab 30. April als komplette Staffel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Parallel dazu ist die Serie immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Eine zweite Staffel der Serie ist bereits bestätigt worden.

Über "Temple":

Nach einer persönlichen Tragödie gründet der erfolgreiche Chirurg Daniel Milton (Mark Strong) gemeinsam mit dem missmutigen Tunnelarbeiter Lee (Daniel Mays) eine illegale Klinik in den Katakomben der Londoner U-Bahn. Dort behandelt er Kriminelle, illegale Einwanderer, aber auch mittellose Obdachlose, kurz alle, die sich eine offizielle ärztliche Versorgung nicht leisten können oder wollen. Bald stößt die Forscherin Anna Willems (Carice van Houten), seine Ex-Geliebte, dazu, um Daniel zu unterstützen. Die teilweise brandgefährliche Patientenschar stellt das Team vor enorme Herausforderungen. Daniel muss stündlich damit rechnen, dass seine Geheimklinik auffliegt. Doch der gute Doktor hat darüber hinaus noch eine ganz andere Mission und muss bald feststellen, dass diese wesentlich gefährlicher ist, als die illegale Behandlung der kriminellen Patienten.

Schwarzhumorig, rasant, aber auch einfühlsam: "Temple" ist ein packender Mix aus Medical-Drama und Crimeserie und führt in die düster-beklemmende Unterwelt Londons. Das britische Sky Original basiert auf der norwegischen Serie "Valkyrien". Mark Strong, gleichzeitig Hauptdarsteller und ausführender Produzent meint: "Autor und Produzent Mark O'Rowe hat mit Daniel einen komplexen und facettenreichen Charakter kreiert, der immer wieder Grenzen überschreiten muss, nachdem seine Welt radikal aus den Fugen geraten ist. 'Temple' ist eine packende Geschichte über die menschliche Moral in unserer Zeit."

"Temple" ist eine Produktion von Hera Pictures, Liza Marshall, Mark Strong und Mark O'Rowe fungieren als Produzenten, die Produzenten seitens Sky sind Gabriel Silver und Anne Mensah.

Facts:

Originaltitel: "Temple", Dramaserie, UK 2019, 8 Episoden à ca. 60 Min. Regie: Luke Snellin, Shariff Korver, Lisa Siwe. Drehbuch: Mark O'Rowe. Darsteller: Mark Strong, Carice van Houten, Daniel Mays, Catherine McCormack, Tobi King Bakare.

Ausstrahlungstermine:

Ab 30. April 2020 alle Episoden auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Parallel dazu immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.

