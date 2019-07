Sky Deutschland

Die 2. Bundesliga 2019/20 bei Sky: alle 306 Begegnungen live und exklusiv als Einzelspiele und in der Konferenz

Unterföhring (ots)

- Das Eröffnungsspiel VfB Stuttgart - Hannover 96 am Freitagabend ab 20.00 Uhr live und exklusiv bei Sky

- Die Moderatoren Stefan Hempel (Freitag), Peter Hardenacke (Samstag), Hartmut von Kameke (Sonntag) und Yannick Erkenbrecher (Montag) führen ab dieser Saison im neuen virtuellen Studio durch den Spieltag und erstmals auch durch die neue Sky Konferenz

- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

- Die ersten Highlights im Free-TV an jedem Spieltag freitagabends ab 22.30 Uhr und sonntagabends ab 19.30 Uhr auf Sky Sport News HD

Zwei Monate nach der Relegation startet am kommenden Wochenende die 2. Bundesliga in ihre neue Spielzeit. Selten zuvor spielten mehr Traditionsvereine im Unterhaus als in der bevorstehenden 46. Saison. Unter den 18 Vereinen befinden sich elf ehemalige Bundesligisten, darunter neun deutsche Meister, die insgesamt 38 Titel (inklusive elf DDR-Titeln) feierten. Neben den drei Absteigern aus Stuttgart, Nürnberg und Hannover sind die Blicke vor allem auf den HSV gerichtet, der im zweiten Jahr nach dem Abstieg zurück in die Bundesliga will.

Sky überträgt auch in der Saison 2019/20 alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv, wahlweise einzeln und in der neuen Sky Konferenz, die künftig eine höhere Dynamik bieten und die Zuschauer noch stärker begleiten wird. Wie bereits seit zwei Jahren in der Handball-Bundesliga praktiziert, wird der Moderator die Zuschauer in der Konferenz von Stadion zu Stadion führen, auf den neuesten Stand bringen und an den jeweiligen Kommentator des Einzelspiels übergeben. Für die Vor- und Nachberichterstattung werden sich die Moderatoren ab dieser Saison aus dem neuen virtuellen Studio melden, in dem sie regelmäßig Gäste begrüßen werden.

Auch Fußballfans, die noch keine Sky Kunden sind, dürfen sich auf die beste Berichterstattung aus der 2. Bundesliga freuen. Sky Sport News HD wird an jedem Spieltag immer am Freitagabend ab 22.30 Uhr und am Sonntagabend ab 19.30 Uhr die ersten Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV zeigen.

Der Saisonauftakt von Freitag bis Montag live bei Sky

Zum Auftakt der neuen Saison gehört die Bühne wieder der 2. Bundesliga allein, die an den ersten beiden Spieltagen zu jeweils sechs Anstoßzeiten spielt.

Das Eröffnungsspiel am Freitagabend ist nicht nur der Auftakt der neuen Saison, sondern auch eine erste Richtungsbestimmung im Aufstiegsrennen, wenn der VfB Stuttgart den Mitabsteiger aus Hannover empfängt. Sky berichtet ab 20.00 Uhr live und exklusiv.

Weitere Höhepunkte des ersten Spieltags sind die Partien zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden am Samstag, dem HSV und Darmstadt 98 am Sonntag sowie Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli am Montagabend.

Der 1. Spieltag der neuen Saison von Freitag bis Montag bei Sky:

Freitag:

20.00 Uhr: VfB Stuttgart - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

22.30 - 23.00 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Samstag:

12.45 Uhr: Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

14.55 Uhr: Die Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.20 Uhr: Holstein Kiel - SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.20 Uhr: VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

Sonntag:

13.15 Uhr: Hamburger SV - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.25 Uhr: Die Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

15.20 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.20 Uhr: Jahn Regensburg - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

19.30 Uhr: Highlights 2. Bundesliga frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Montag:

20.00 Uhr: Arminia Bielefeld - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Der Regelspieltag der 2. Bundesliga 2019/20 bei Sky

Ab dem 3. Spieltag, wenn auch die Bundesliga in die neue Saison startet, spielt die 2. Bundesliga an jedem Spieltag zu vier festen Anstoßzeiten - Sky berichtet live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga HD.

Freitag:

18.00 - 20.30 Uhr: 2. Bundesliga live, Einzelspiele und Konferenz

20.30 - 21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"

22.30 - 23.30 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" auf Sky Sport News HD

Moderation: Stefan Hempel

Samstag:

12.30 - 14.55 Uhr: 2. Bundesliga live, Einzelspiele und Konferenz

14.55 - 15.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"

Moderation: Peter Hardenacke

Sonntag:

13.00 - 15.30 Uhr: 2. Bundesliga live, Einzelspiele und Konferenz

15.30 - 16.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"

19.30 - 20.45 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" auf Sky Sport News HD

Moderation: Hartmut von Kameke

Montag:

20.00 - 23.00 Uhr: 2. Bundesliga live, Montagabendspiel

Moderation: Yannick Erkenbrecher

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell