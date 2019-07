Sky Deutschland

Sky verlängert den Sommer: Der Pop-up-Channel "Sky Cinema Summerfeeling" macht Ende August Urlaubsträume wahr

- "Sky Cinema Summerfeeling" von 23. August bis 1. September - Über vierzig Sommer-Hits von beschwingten Liebesfilmen wie "Mamma Mia! Here We Go Again" über Comedy-Erfolge wie die "Kindsköpfe"-Reihe und zwei "Hangover"-Kracher bis zu humorvollen Dramen wie "Taking Woodstock" - Viele der Sommer-Hits auch On Demand und über den Streamingdienst Sky Ticket abrufbar

Unterföhring, 18. Juli 2019 - Wenn Ende August die Tage wieder kürzer und die Nächte kälter werden, verlängert Sky dieses Jahr ganz einfach den Hochsommer - und zeigt zehn Tage lang über vierzig wunderbare Sommerhits! Dank Guter-Laune-Erfolge wie "Mamma Mia! Here We Go Again" oder der "Kindsköpfe"-Reihe kann man von 23. August bis 1. September auf dem Pop-up-Channel "Sky Cinema Summerfeeling" weiter die Sonne und traumhafte Urlaubsziele genießen.

"Sky Cinema Summerfeeling" entführt die Zuschauer in wunderschöne Anwesen an einsamen Seen ("Kindsköpfe", 23.8. 20.15 Uhr), auf traumhafte kalifornische Golfplätze ("Das ist erst der Anfang", 25.8., 20.15 Uhr), in feinste Luxus-Suiten in Las Vegas ("Hangover", 27.8., 20.15 Uhr), auf pittoreske Plätze in Rom ("To Rome with Love", 1.9., 16.35 Uhr), in sagenhafte schottische Schlösser ("Verliebt in die Braut", 1.9., 18.30 Uhr) und an schönste kroatische Strände ("Mamma Mia! Here We Go Again", 1.9., 20.15 Uhr). Aber auch exotische Destinationen dürfen natürlich nicht fehlen: Etwa das farbenfrohe Singapur ("Crazy Rich", 24.8., 22.15 Uhr), das wunderbare Hawaii ("Meine erfundene Frau", 30.8., 20.15 Uhr, "50 erste Dates", 28.8., 20.15 Uhr), das quirlige Bangkok ("Hangover 2", 27.8., 21.55 Uhr) und der aufregende brasilianische Urwald ("Ab in den Dschungel", 29.8., 1.35 Uhr).

"Sky Cinema Summerfeeling" läuft von 23. August bis 1. September und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Comedy. Viele der Sommer-Hits sind auch On Demand und mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.

